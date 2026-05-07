Acoso en la UBA: suspendieron a un estudiante de 26 años denunciado y lo sacaron a la fuerza

Un hombre de 26 años fue detenido este jueves por efectivos de la Policía de la Ciudad en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicada en la calle Santiago del Estero al 1110 en el barrio porteño de Constitución, tras haber sido denunciado por amenazas y acoso sexual contra alumnas del establecimiento educativo.

Testigos que presenciaron la situación informaron que el individuo se resistía a irse del lugar hasta que fue expulsado por jóvenes de la propia facultad. Según confirmaron fuentes policiales a El Destape, el operativo fue llevado adelante por agentes de la Comisaría Vecinal 1C, quienes luego de arrestar al sujeto le tomaron declaración a la subsecretaria de Género de la Universidad para conocer más detalles del hecho.

Además, la Subsecretaría le acercó a los oficiales una resolución interna que establecía la prohibición de ingreso de esta persona al edificio -previo a su arresto- porque se registraban denuncias de acoso desde hace algunas semanas.

De esta manera, luego de su detención, los policías dispusieron la restricción total de entrada a la Universidad para el acusado. El presunto acosador fue imputado por el delito de amenazas por orden de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la abogada Bulian.

Por otro lado, la letrada también estableció la urgente evaluación psicológica del imputado. En este momento, el hombre se encuentra internado en el Hospital Ramos Mejía a la espera de la realización de una serie de estudios psiquiátricos.

Incendio en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA

El lunes 27 de abril, en horas de la mañana, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires también fue noticia por un incendio de gran magnitud que tuvo lugar en el patio interno del edificio iniciado en dos contenedores de basura. Bomberos de la Ciudad tuvieron que evacuar el establecimiento educativo y, al cabo de unos minutos, lograron contener las llamas que rodearon el espacio de tan solo 50 metros cuadrados.

El SAME informó que atendieron a dos hombres en el lugar y que, en tanto, no se registraron heridos ni daños graves dentro del edificio. Asimismo, las autoridades de la Facultad publicaron un comunicado para llevar tranquilidad a la comunidad. "Gracias a la inmediata intervención del área de mantenimiento y luego al trabajo de los bomberos", expresaron. La Facultad abrió sus puertas nuevamente a las 13h y se retomaron las clases ese mismo día.