Después de 25 años en El Trece: esta periodista decidió irse para empezar un nuevo negocio

Periodista abandonó El Trece.

Después de más de 25 años ligada a El Trece, Sandra Borghi decidió dar un giro inesperado a su carrera y empezar una etapa completamente distinta, lejos del ritmo frenético de la televisión diaria.

La periodista, una de las caras más reconocidas de la señal durante años, optó por correrse parcialmente del mundo televisivo para enfocarse en proyectos propios y en una nueva faceta que pocos imaginaban. Aunque sigue vinculada a los medios a través de Radio Mitre y algunos contenidos de streaming, hoy su energía está puesta en otro lugar.

¿Cuál es el nuevo trabajo de Sandra Borghi?

El cambio más fuerte tiene que ver con su desembarco en el ámbito empresarial. Borghi lanzó una empresa de capacitaciones orientada a corporaciones, donde trabaja en temas vinculados a comunicación, oratoria, storytelling y formación de voceros.

Según trascendió, la periodista busca trasladar toda su experiencia frente a cámara al mundo empresarial, ayudando a distintas compañías a mejorar la manera en la que comunican sus mensajes y construyen identidad.

La apuesta representa un cambio enorme respecto a la vida que llevaba hasta hace poco. Después de años marcados por horarios rígidos, coberturas permanentes y el vértigo de la actualidad, ahora eligió un formato laboral mucho más flexible y ligado a sus intereses personales.

Pero eso no es todo. Además de este nuevo negocio, Sandra también avanza con otros proyectos vinculados a la producción de contenidos y el desarrollo de un documental basado en hechos reales, ampliando todavía más su perfil profesional.

Sandra Borghi también cambió de pareja

En paralelo, atraviesa un gran momento en lo personal. En los últimos meses comenzó una relación con el empresario turístico Pablo Rodríguez, con quien comparte viajes y escapadas que también suele mostrar en redes sociales.

Sandra Borghi está en pareja.

Quienes la conocen aseguran que este presente tiene mucho que ver con una búsqueda de equilibrio que venía necesitando desde hacía tiempo. Más independencia, más libertad y la posibilidad de manejar sus propios tiempos parecen ser hoy las prioridades de la periodista.

Así, una figura histórica de la televisión decidió reinventarse cuando muchos pensaban que seguiría para siempre frente a cámara. Y aunque no desaparece de los medios, está claro que Sandra Borghi ya empezó una etapa completamente distinta.