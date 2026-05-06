Karina Mazzocco contó la verdad detrás de su salida de América TV.

Karina Mazzocco hizo oficial lo que tanto se rumoreó en los últimos días: América TV decidió ponerle un punto final a A la Tarde, el programa que la modelo conduce desde hace cinco años.

La señal tomó la determinación de que ese horario lo ocupe un ciclo comandado por Tartu y Sabrina Rojas, un tándem que ya supieron conformar en Paso en América. Lejos de esquivarle al tema, Mazzocco abrió la emisión de hoy siendo clara respecto a este tema.

Karina Mazzocco junto a sus demás compañeros de A la Tarde.

¿Qué dijo Karina Mazzocco sobre el fin de A la Tarde?

En primera medida, contó: "Teníamos un programa armado, con temas en agenda, pero el último momento cambia la aguja. Quiero contarles que tras cinco años fantástico, A la Tarde llega a su fin". Tras recordar que el magazine "empezó sin grandes expectativas", pero que aún así "se instaló en el horario, creció, marcó agenda, generó polémicas y también algunas incomodidades" en "un horario muy deseado y codiciado, que ahora va a quedar libre a partir de finales de mayo".

Seguido a ello, dejó en claro: "En lo que a mí respecta, yo solo tengo palabras de agradecimiento. Yo entré siendo una conductora a este programa y me voy transformada en otra, con más experiencia, siendo menos inocente, con algunas situaciones que me han enseñado muchísimo. Sé el equipo que conformamos, todo el equipo lo puso todo, la camiseta puesta pase lo que pase. Hicimos un buen programa, todos los días llegamos apasionados a este espacio por dar lo mejor y la verdad es que desde siempre hicimos mucho ruido".

"Lo único que yo tengo es agradecimiento a Jotax, a cada uno de mis productores, a cada uno de mis compañeros y compañeras. Hay algunos que están acá desde el comienzo y otros que se fueron quedando en el camino", añadió, para luego dar paso a la conclusión: "Por supuesto que estoy muy movilizada y muy triste también, porque este es mi trabajo y el de muchos compañeros y compañeras, que tenemos una gran incertidumbre y por eso no les puedo contar esto con alegría, sino que estoy atravesada por la emoción, porque no es fácil".