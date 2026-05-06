En medio de su viaje por Estados Unidos y mientra el gobierno está envuelto en un tremendo escándalo por la situación de Manuel Adorni, el presidente Javier Milei volvió a usar a Lionel Messi y a la camiseta de la Selección Argentina de una manera insólita. En este caso, el presidente subió un video hecho en Inteligencia Artificial en el cual se lo puede ver "compartiendo equipo" con el 10 de la Selección y con Francisco Oneto, el abogado de Leopoldo Luque, el médico que enfrenta cargos por homicidio simple con dolo eventual.

El video se conoció durante la tarde del 6 de mayo y el propio presidente lo subió a sus redes sociales. En el video se lo puede ver vestido con la camiseta de arquero, posición en la que jugó en Chacarita, y con otros varios jugadores. Entre ellos estuvo Lionel Messi, al que se lo puede ver con la número 10, un Guillermo Francella -que no fue favorecido por la Inteligencia Artificial-, Agustín Laje y, como entrenadora, Susana Giménez. En este sentido, allí también se lo puede ver a Francisco Oneto, quien actualmente, es el abogado defensor de Leopoldo Luque, el doctor que estaba a cargo de la salud de Diego Armando Maradona en las últimas horas de su vida.





En este partido imaginario, el equipo argentino enfrenta a Lenin, Fidel Castro, Mao Zedong, Stalin y Nicolás Maduro. No es la primera vez que Javier Milei utiliza la IA para hacerse el jugador de fútbol, si no que suele imaginarse en estas situaciones y compartir estos videos. Por lo menos, en esta oportunidad, Milei no subió un partido en el cual sale jugando desde el fondo hacia el área contraria para meter un gol, situación que -por demás- podría enojar a cualquier futbolero.

En este caso, la provocación del arquero devenido en presidente de la Nación aparece a menos de 40 días de la Copa del Mundo, lugar en el que justamente, Lionel Messi tratará de alcanzar el segundo título del Mundo. En este punto, a lo largo de su trayectoria, el propio Messi ha mostrado enojo cada vez que uno presidente asocia su imagen con él, en este caso, hay que esperar sobre cómo reaccionará el futbolista argentino.