La playa de la Patagonia que va a hacer historia por tener el sello de "bandera azul": qué significa y dónde queda

En la costa de la provincia de Chubut, donde el mar es frío y el viento constante, un proyecto silencioso pero ambicioso comenzó a gestarse. Playa Unión, el balneario de la ciudad de Rawson, está dando los primeros pasos para obtener la certificación “Bandera Azul”, un sello internacional que reconoce playas, marinas y barcos turísticos por su calidad ambiental, seguridad, accesibilidad y gestión sostenible.

El anuncio lo hizo el Ente Mixto Rawson Turístico (Ematur), que puso en marcha la fase piloto del programa. De concretarse, Playa Unión se convertiría en la primera playa de la Patagonia argentina en obtener la distinción y además, la más austral del mundo con esa bandera.

Qué es “Bandera Azul” y qué exige

El sello es otorgado por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE), una organización internacional presente en más de 80 países. En todo el planeta, hay unas 5.100 playas, marinas y embarcaciones certificadas. La Argentina cuenta con diez playas distinguidas, pero ninguna en la Patagonia.

Para obtener la “Bandera Azul”, un balneario debe cumplir con cuatro ejes fundamentales:

Información y educación ambiental : se deben realizar actividades de concientización para residentes y turistas.

Calidad del agua recreativa: se exigen análisis periódicos y rigurosos para garantizar que sea apta para el baño.



Gestión ambiental : incluye la limpieza de la costa, manejo de residuos, ordenamiento del frente marítimo y conservación de la biodiversidad.

Seguridad y accesibilidad: se requieren infraestructuras seguras, servicios para personas con movilidad reducida y señalización clara de riesgos.

La certificación no es un reconocimiento decorativo. Exige monitoreos constantes, auditorías externas y la renovación periódica. La excelencia, en este caso, se documenta.



Por qué es relevante para Chubut y la Patagonia

Durante décadas, la costa chubutense construyó su identidad turística alrededor de las ballenas en Puerto Madryn, los pingüinos en Punta Tombo y la fauna de Península Valdés. Playa Unión, más vinculada al turismo doméstico y a la vida de verano de los propios chubutenses, quedaba en un segundo plano.

Pero el contexto cambió. La agenda ambiental ganó centralidad y los viajeros –tanto internacionales como argentinos– empezaron a valorar otros factores: gestión de residuos, trazabilidad de la infraestructura, compromiso institucional con el entorno. En ese nuevo escenario, “Bandera Azul” se convierte en una llave de posicionamiento.

Rawson no solo podría sumar un atractivo más, sino que también estaría obligando a que el balneario funcione bajo una disciplina de gestión que excede una temporada estival: controles de calidad del agua todo el año, limpieza sistemática, campañas educativas permanentes y mejora continua de la accesibilidad.

Beneficios ambientales y sociales

La certificación no es un fin en sí mismo, sino un motor de cambio. Para llegar a la meta, Playa Unión deberá:

Implementar prácticas de reciclaje y reducción de residuos.

Monitorear la biodiversidad local de la Bahía Engaño.

Mejorar la seguridad del baño y la señalización de zonas peligrosas.

Acondicionar el balneario para personas con movilidad reducida.



Todo eso, a su vez, genera un círculo virtuoso: más conciencia ambiental en residentes y turistas, mayor calidad de la experiencia de playa y un activo económico que se sostiene sin degradar el recurso natural.

Para Rawson, el proceso es también una oportunidad de redefinirse. Playa Unión podría dejar de ser percibida solo como “la playa de los valletanos” y convertirse en un referente patagónico de turismo sustentable. La inmensidad y la naturaleza agreste ya no son excusa para no gestionar. Incluso en el sur, los paisajes necesitan reglas y cuidados persistentes.

El camino es largo, los requisitos rigurosos y la auditoría internacional no perdona. Pero la decisión de iniciar el proceso ya es un paso estratégico: posiciona a la playa en un mapa global de calidad y obliga a Rawson a mirar su costa con otros ojos. La “Bandera Azul”, si llega, no se izará sola.