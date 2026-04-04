Se enfrentan Alianza Atlético y Tigre por la fecha 1 del grupo A

El próximo martes 7 de abril, a partir de las 23:00 (hora Argentina), Tigre visita a Alianza Atlético en el estadio Miguel Grau, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo A de la Copa Sudamericana.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Copa Sudamericana

Alianza Atlético ganó su último duelo ante Deportivo Garcilaso por 2 a 0.

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El encargado de impartir justicia en el partido será Paulo Zanovelli da Silva.

Fechas y rivales de Alianza Atlético en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo A - Fecha 2: vs América de Cali: 15 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 3: vs Macará: 30 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 4: vs América de Cali: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 5: vs Macará: 21 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs Tigre: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo A - Fecha 2: vs Macará: 16 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 3: vs América de Cali: 30 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 4: vs Macará: 6 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 5: vs América de Cali: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs Alianza Atlético: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Alianza Atlético y Tigre, según país