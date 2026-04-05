Deportivo Recoleta vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo D de la Copa Sudamericana

Por la fecha 1 del grupo D de la Copa Sudamericana, San Lorenzo y Deportivo Recoleta se enfrentan el miércoles 8 de abril desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Defensores del Chaco.

Últimos resultados de Deportivo Recoleta en partidos de la Copa Sudamericana

Deportivo Recoleta terminó con un empate en 1 frente a Nacional (P) en la pasada jornada.

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El encuentro será supervisado por Cristián Garay Reyes, el juez encargado.

Fechas y rivales de Deportivo Recoleta en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo D - Fecha 2: vs Santos: 14 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 3: vs Deportivo Cuenca: 28 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 4: vs Santos: 5 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 5: vs Deportivo Cuenca: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs San Lorenzo: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo D - Fecha 2: vs Deportivo Cuenca: 16 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 3: vs Santos: 28 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 4: vs Deportivo Cuenca: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 5: vs Santos: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs Deportivo Recoleta: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Deportivo Recoleta y San Lorenzo, según país