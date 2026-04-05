Puerto Cabello vs Atlético Mineiro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo B de la Copa Sudamericana

El cotejo entre Puerto Cabello y Atlético Mineiro, por la fecha 1 del grupo B de la Copa Sudamericana, se jugará el próximo miércoles 8 de abril, a partir de las 23:00 (hora Argentina), en el estadio Misael Delgado.

Últimos resultados de Puerto Cabello en partidos de la Copa Sudamericana

Puerto Cabello viene de un resultado igualado, 0-0, ante Monagas.

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Yael Falcón Pérez es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Puerto Cabello en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo B - Fecha 2: vs Cienciano: 16 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 3: vs Juventud: 29 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 4: vs Cienciano: 5 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 5: vs Juventud: 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Atlético Mineiro: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atlético Mineiro en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo B - Fecha 2: vs Juventud: 16 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 3: vs Cienciano: 29 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 4: vs Juventud: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 5: vs Cienciano: 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Puerto Cabello: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Puerto Cabello y Atlético Mineiro, según país