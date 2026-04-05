Junior vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo F de la Copa Libertadores

El duelo entre Junior y Palmeiras correspondiente a la fecha 1 del grupo F se disputará en el estadio Jaime Morón León desde las 21:30 (hora Argentina), el miércoles 8 de abril.

El visitante domina el historial del campeonato: acumula 4 victorias de los últimos 4 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 10 de abril, en Fase de Grupos del torneo Copa Libertadores 2019, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Palmeiras.

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El juez seleccionado para supervisar el partido es Maximiliano Ramírez.

Fechas y rivales de Junior en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo F - Fecha 2: vs Cerro Porteño: 14 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 3: vs Sporting Cristal: 28 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 4: vs Cerro Porteño: 7 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 5: vs Sporting Cristal: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 6: vs Palmeiras: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Palmeiras en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo F - Fecha 2: vs Sporting Cristal: 16 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 3: vs Cerro Porteño: 29 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 4: vs Sporting Cristal: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 5: vs Cerro Porteño: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 6: vs Junior: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Junior y Palmeiras, según país