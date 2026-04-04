Un muerto y decenas de heridos deja incidente en estadio de Perú

Amistoso - Alianza Lima - Inter Miami

​Al menos una persona murió y varias resultaron heridas el ‌viernes de cara ‌a un derbi en el estadio Alejandro Villanueva de la capital peruana, según informó el club Alianza Lima, un día antes de su enfrentamiento contra el Universitario.

El ​club expresó ⁠sus condolencias y solidaridad por ‌las víctimas, entre las ⁠que, según medios de ⁠comunicación, se contaban 60 heridos durante un "acto de ondeo de banderas" en ⁠el estadio, conocido popularmente ​como Matute.

"Estamos colaborando plena ‌y transparentemente con las ‌autoridades competentes", añadió el club ⁠en su comunicado, prometiendo "total transparencia» para ayudar a esclarecer los hechos de un incidente cuya ​causa no ‌quedó clara de inmediato.

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El Alianza Lima descartó cualquier fallo estructural en el estadio, al igual que un responsable del ⁠cuerpo de bomberos.

"Según lo evaluado, ninguna estructura se ha visto afectada", declaró el bombero Marco Pajuelo al canal de noticias Canal N, señalando que una inspección inicial reveló que ‌nadie había caído a un foso. "No ha habido escombros".

El partido del sábado se disputará según lo previsto, según informó la Liga Peruana de ‌Fútbol Profesional.

"Seguiremos colaborando estrechamente con los clubes y las autoridades para promover ‌entornos seguros ⁠tanto dentro como fuera de los estadios", añadió en ​un comunicado.

Con información de Reuters