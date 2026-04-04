Sorpresa en el mercado de pases: Chelsea cerró como refuerzo a un jugador de la Selección Argentina

Valentín Barco será refuerzo del Chelsea tras el Mundial: los detalles del regreso del 'Colo' al fútbol inglés.

Chelsea cerró en las últimas horas a una joven promesa de la Selección Argentina como uno de sus primeros refuerzos para el próximo mercado de pases. En una negociación que avanzó de manera decisiva en las últimas horas y que lo dejaría a un paso de dar otro salto en su carrera europea, Valentín Barco se irá del Racing de Estrasburgo para sumarse al club inglés. La operación se concretaría oficialmente en los próximas días, y la llegada del 'Colo' a los 'Blues' se producirá recién en julio, después del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

El fichaje del lateral izquierdo y volante surgido en Boca Juniors se facilita justamente porque el Chelsea comparte grupo empresario con el cuadro francés, lo que permite destrabar detalles con mayor rapidez. En ese contexto, el entrenador Liam Rosenior, quien ya lo dirigió en Francia, fue clave para impulsar su llegada y volver a contar con un futbolista al que conoce bien.

Valentín Barco, nuevo jugador del Chelsea: los detalles de la llegada del futbolista de la Selección Argentina

El interés del conjunto londinense por Barco no es nuevo: el buen rendimiento del jugador con paso por el 'Xeneize' en el fútbol francés lo había puesto en el radar desde hace tiempo. Después de experiencias sin tanto rodaje en el Brighton de Inglaterra y el Sevilla de España, su crecimiento en el Estrasburgo, donde logró continuidad y se destacó por su versatilidad, terminó de convencer al cuerpo técnico para avanzar por su compra.

Su gran presente también se vio reflejado en la Selección Argentina, tras marcar su primer tanto con la 'Albiceleste' en la goleada ante Zambia y ganar terreno en la consideración de Lionel Scaloni de cara a la cita mundialista. "Viene entrenando bien y jugando bien. Le pedimos cosas que ahora las está haciendo en su club y estamos contentos de que haya jugado y que sea parte", comentó el DT después de la doble fecha. A menos de tres meses del arranque de la competición, el 'Colo' se perfila como uno de los futbolistas con más chances de meterse a último minuto entre los 26 seleccionados para la nómina final.

El ex Boca Juniors convirtió un gol en el amistoso de la 'Albiceleste' ante Zambia: actualmente, es uno de los futbolistas que más chances tiene en la lucha por meterse en la lista rumbo al Mundial 2026.

De concretarse el pase, Barco se sumaría a un plantel que ya cuenta con varios argentinos como Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, en un equipo que apunta a reforzar distintas posiciones pensando en la próxima temporada. Además, su polifuncionalidad (puede jugar como lateral o volante) es un plus, ya que le permite cubrir diferentes zonas en el campo de juego y brindar alternativas para el entrenador.

En cuanto a los detalles del acuerdo, todo indica que firmará un contrato de larga duración una vez que se haga oficial su llegada, prevista para después del Mundial 2026 o en el inicio de la siguiente temporada europea, lo que marcaría un nuevo capítulo en su carrera en el Viejo Continente. Hay que recordar que Barco actualmente tiene contrato hasta el 30 de junio del 2029 y que fue adquirido por el club francés en una cifra de 10 millones de euros cuando el Brighton de Inglaterra buscaba desprenderse de su ficha; su rápida adaptación al Estrasburgo provocó que decidieran avanzar con la compra del pase.

Los números de Valentín Barco en su carrera