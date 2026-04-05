River quiere como refuerzo a un jugador de Selección que está en Europa y mide casi 2 metros

El jugador de Selección al que River tiene en la mira como refuerzo.

River Plate tiene en la mira a un jugador de Selección que pasó por las mejores ligas de Europa en la última década. Si bien tanto el presidente Stéfano Di Carlo como el entrenador Eduardo "Chacho" Coudet consiguieron reforzar la defensa con Tobías Ramírez, el joven que llegó desde Argentinos Juniors, ahora insistirán por otra figura en esa posición cuando termine el Mundial 2026.

El protagonista se llama nada menos que Guillermo Maripán, el zaguero chileno de 31 años que se desempeña en Torino de Italia. Con 1.94 metro y 90 kilos, el gigante trasandino surgido en Universidad Católica de su país pasó también en el Viejo Continente por Alavés de España (2017-2020) y Mónaco (2020-2024) hasta que arribó al cuadro de Turín. En cuanto al Seleccionado, es parte estable del elenco nacional desde el 2017.

River quiere a Maripán como refuerzo tras el Mundial 2026

El central sudamericano quedará libre a mitad de año y su pase, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, vale alrededor de tres millones de euros. El club de Núñez ya abrió conversaciones con el futbolista en cuestión, que todo indica que no renovará el contrato con Torino una vez comenzada la Copa del Mundo.

Habitualmente titular en "La Roja", su rendimiento es positivo en la Serie A también. El español Pablo Longoria, flamante director deportivo de River, será fundamental también en todas las negociaciones por probables fichajes del "Millonario" a futuro. En ese puesto, por ahora la "Banda" cuenta con Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Tobías Ramírez.

Maripán, el defensor chileno con mucha experiencia al que mira River.

La historia de Maripán en el fútbol

Se trata de un jugador que surgió en Universidad Católica, donde debutó en la Primera división allá por el 2012. Luego de tres títulos con esa camiseta, fue vendido a Alavés por 18 millones de euros en 2017. Fuerte físicamente para el mano a mano, con un gran juego aéreo y hasta goles (acumula 23), le puede aportar a Coudet esa dosis de fortaleza, liderazgo y voz de mando que le ha faltado en algunos partidos en los últimos tiempos.

Ya en el 2020 pasó de Alavés a Mónaco, donde se consolidó y llegó a ser uno de los mejores defensores de la Ligue 1. A mediados del 2024 se marchó a Torino, donde también se destacó, aunque en los meses más recientes perdió el puesto a manos del kozovar Ardian Ismajli. Ahora, el "Millo" se ilusiona con la incorporación del chileno en julio próximo.

Los números de Maripán en su carrera