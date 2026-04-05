Trump amenaza con atacar infraestructuras de Irán el martes si el estrecho de Ormuz sigue bloqueado

Por Bo Erickson
WASHINGTON, 4 abr (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo en una publicación en redes sociales plagada de insultos que Estados Unidos atacará las centrales eléctricas y los puentes de Irán el martes si no se reabre el estrecho de Ormuz.
"El martes será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!", dijo Trump en una publicación en Truth Social, en referencia a la importante ruta marítima que Teherán ha cerrado de facto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán hace más de un mes.
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"Abran el puto estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno —¡YA VERÁN!", dijo Trump, y terminó su publicación de la mañana de Pascua con: "Alabado sea Alá".
El presidente dijo por separado que ofrecería una rueda de prensa el lunes en el Despacho Oval, después de que el Ejército estadounidense rescató a dos pilotos estadounidenses cuyos aviones fueron derribados en Irán.
Con información de Reuters