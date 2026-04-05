FOTO DE ARCHIVO: El presidente Donald Trump llega desde el Salón Azul para hablar sobre la guerra con Irán desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca

Por Bo ​Erickson

WASHINGTON, 4 abr (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald ‌Trump, dijo ‌el domingo en una publicación en redes sociales plagada de insultos que Estados Unidos atacará las centrales eléctricas y los puentes de ​Irán el ⁠martes si no se ‌reabre el estrecho de ⁠Ormuz.

"El martes será ⁠el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de ⁠los Puentes, todo en ​uno, en Irán. ¡No ‌habrá nada igual!", ‌dijo Trump en una publicación ⁠en Truth Social, en referencia a la importante ruta marítima que Teherán ​ha cerrado ‌de facto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán hace más de ⁠un mes.

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"Abran el puto estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno —¡YA VERÁN!", dijo Trump, y terminó su publicación de la mañana de Pascua con: "Alabado ‌sea Alá".

El presidente dijo por separado que ofrecería una rueda de prensa el lunes en el Despacho Oval, después ‌de que el Ejército estadounidense rescató a dos pilotos estadounidenses cuyos ‌aviones ⁠fueron derribados en Irán.

Con información de Reuters