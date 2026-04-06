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Conflicto en Medio Oriente

Irán anunció que murió el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria en un ataque

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Conocé las últimas novedades del conflicto de este lunes 6 de abril de 2026.

Después de un mes del inicio de las hostilidades, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán no parece perder fuerza. Recientemente, Irán anunció que murió el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria en un ataque, mientras que Estados Unidos lanzó el ultimátum para el desbloqueo de estrecho de Ormuz. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Conocé las últimas novedades del conflicto de este lunes 6 de abril de 2026.

 

Hace 24 minutos

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá este lunes una conferencia de prensa junto a autoridades militares en la Casa Blanca, en medio del ultimátum que fijó a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del martes bajo amenaza de ataques contra infraestructura clave y eventuales medidas sobre recursos petroleros.

 

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó en X que el mandatario responderá preguntas tras la elevada demanda registrada el fin de semana, con foco en el conflicto en Medio Oriente.

Hace 1 hora

Murió el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní tras un ataque de EE.UU e Israel

Tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel de este lunes murió al jefe de inteligencia de los Guardianes de la Revolución de Irán, Majid Khademi, detallaron desde el cuerpo militar.

 

“El general Majid Khademi, el poderoso y formado dirigente de la Organización de Inteligencia del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, murió como mártir en el ataque terrorista criminal del enemigo estadounidense-sionista (...) hoy al amanecer”, publicaron desde la Guardia de la Revolución en su canal de Telegram, según medios internacionales.

Hace 2 horas

Estados Unidos pide restringir indefinidamente imágenes satelitales de Oriente Medio 

El proveedor estadounidense de imágenes satelitales Planet Labs anunció que a petición del Gobierno de Estados Unidos restringirá indefinidamente la publicación y distribución de imágenes por satélite relacionadas con Irán y la zona de conflicto en Oriente Medio.

 

Planet Labs indicó que el Gobierno de Estados Unidos había solicitado a todos los proveedores de imágenes satelitales que suspendieran indefinidamente la publicación de imágenes de la zona de conflicto.

 

Planet Labs afirmó que adoptará un sistema de distribución controlada para algunas imágenes, y que solo publicará material caso por caso para necesidades urgentes, misiones críticas o asuntos considerados de interés público.

 

Según varias fuentes, las imágenes satelitales han adquirido una importancia creciente en los conflictos modernos, en los que se utilizan para fines como la identificación de objetivos, la guía de armas y el seguimiento de misiles.

 

A medida que las capacidades comerciales de teledetección mejoran, estas imágenes desempeñan un papel cada vez más relevante en el análisis de conflictos, lo que también genera preocupación por su posible uso indebido por parte de las partes involucradas en las hostilidades.

 

Reuters informó que Vantor, otro proveedor comercial de imágenes satelitales, declaró no haber sido contactado directamente por el Gobierno estadounidense, pero que desde hace tiempo se reserva el derecho de endurecer los controles de acceso durante conflictos geopolíticos y que ya ha impuesto restricciones en algunas zonas de Oriente Medio.

 

El Wall Street Journal también informó el sábado que el Gobierno estadounidense busca limitar el acceso externo a las imágenes satelitales de la zona de conflicto en Irán.

 

Hace 10 horas

Volvió a subir el precio del petróleo tras las amenazas de Trump a Irán

Los precios de referencia del petróleo de Estados Unidos y el barril internacional volvieron a llegar a precios máximos.

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Hace 16 horas

Irán respondió a las amenazas de Trump por el estrecho de Ormuz

La amenaza de Trump contra Irán por el Estrecho de Ormuz desató una dura respuesta diplomática y denuncias de posible crimen de guerra.

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Hace 20 horas

El papa León XIV exigió el fin de la guerra en su primera misa de Pascuas

El sumo pontífice llamó a abandonar las armas y elegir el diálogo para frenar la violencia.

El Papa convocó a una vigilia de oración por la paz en el Vaticano para el 11 de abril, (@Vatican Media)

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Hace 22 horas

Trump extendió el plazo de su tregua hasta el martes a la noche

El presidente de EE.UU. había puesto como plazo este lunes pero está lejos de empezar a negociar con Irán. Mientras se multiplican los ataques y en medio de nuevas amenazas, Trump dice que un acuerdo el martes aún es posible.

Donald Trump lanzó un nuevo ultimátum a Irán,

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21:17 | 04/04/2026

León XIV condenó la guerra, en la previa de Pascuas

En la Basílica de San Pedro, el sumo pontífice repudió "la guerra, la injusticia y el aislamiento entre pueblos y naciones" que "rompen el lazo entre nosotros".

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21:00 | 04/04/2026

El pantano de la guerra: Trump ordenó una purga en el Pentágono

El plazo extendido de la tregua unilateral de EE.UU. vencía el lunes, pero Trump lo extendió por 24 horas hasta el martes a la noche. Sigue hablando de la posibilidad de llegar a un acuerdo con Irán, pese a que aún no se registró una negociación directa.

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10:09 | 04/04/2026

Entre amenazas, Irán y EEUU buscan a contrarreloj al piloto caido

Segundo día de operativos de búsquedas del piloto estadounidense del caza F-15E estadounidense derribado. Medios estatales y empresas Iraníes ofrecieron una recompensa por la captura del tripulante desaparecido.

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19:02 | 03/04/2026

El PRO avala la línea dura contra Irán, pero advierte a Milei por el riesgo de sobreactuar

El partido amarillo respaldó la postura contra el país persa, pero advirtió sobre los riesgos de una "escalada retórica" y pidió evitar compromisos que expongan al país como "blanco de ataque".

El PRO marcó diferencias con la postura oficialista frente a la guerra en Medio Oriente.

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18:31 | 03/04/2026

El litro de nafta en Argentina ya cuesta un 35% más que en Estados Unidos

El consumidor argentino "importa" crisis energéticas ajenas, pagando precios de importación por un recurso que se extrae de suelo propio. En marzo, la nafta super superó los $2.000 pesos por litro en el país, en el marco del ‘’micropricing’’ que lleva a cabo el gobierno de Milei.

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15:05 | 03/04/2026

Tras haber derribado un caza F-15, Irán afirma que atacó un helicóptero de EE. UU.

La agencia de noticias iraní Mehr confirmó que un proyectil iraní impactó en un helicóptero de Estados Unidos que sobrevolaba su país, tras el derribo de un avión caza F-15. Las autoridades estadounidenses aún no lo confirmaron.

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11:17 | 03/04/2026

Nafta: las demás petroleras se pliegan a YPF y tampoco aumentarán el precio

La medida sobre los combustibles se da tras las fuertes alzas de marzo por la guerra en Medio Oriente.

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09:04 | 03/04/2026

Aseguran que rescataron a uno de los tripulantes del caza derribado por Irán

Al menos uno de los miembros del ejército de Estados Unidos que estaban abordo del caza F-35 derribado por Irán fue rescatado por las fuerzas estadounidenses, de acuerdo a AP.

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00:05 | 03/04/2026

Trump ya no controla los mercados y se instala el temor a una guerra prolongada

La cautela se instaló en los mercados financieros internacionales, que empiezan a digerir la idea de una guerra prolongada y con un alto costo para las economías desarrolladas, especialmente por el efecto de la inflación y recesión de Estados Unidos que tendrá el nuevo piso del precio del petróleo

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21:06 | 02/04/2026

Israel respaldó la expulsión de Argentina del diplomático iraní: "Una amenaza"

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, expresó su apoyo a la decisión del Gobierno nacional de declarar persona no grata a Mohsen Soltani Tehrani.

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