Irán anunció que murió el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria en un ataque

El proveedor estadounidense de imágenes satelitales Planet Labs anunció que a petición del Gobierno de Estados Unidos restringirá indefinidamente la publicación y distribución de imágenes por satélite relacionadas con Irán y la zona de conflicto en Oriente Medio.

Planet Labs indicó que el Gobierno de Estados Unidos había solicitado a todos los proveedores de imágenes satelitales que suspendieran indefinidamente la publicación de imágenes de la zona de conflicto.

Planet Labs afirmó que adoptará un sistema de distribución controlada para algunas imágenes, y que solo publicará material caso por caso para necesidades urgentes, misiones críticas o asuntos considerados de interés público.

Según varias fuentes, las imágenes satelitales han adquirido una importancia creciente en los conflictos modernos, en los que se utilizan para fines como la identificación de objetivos, la guía de armas y el seguimiento de misiles.

A medida que las capacidades comerciales de teledetección mejoran, estas imágenes desempeñan un papel cada vez más relevante en el análisis de conflictos, lo que también genera preocupación por su posible uso indebido por parte de las partes involucradas en las hostilidades.

Reuters informó que Vantor, otro proveedor comercial de imágenes satelitales, declaró no haber sido contactado directamente por el Gobierno estadounidense, pero que desde hace tiempo se reserva el derecho de endurecer los controles de acceso durante conflictos geopolíticos y que ya ha impuesto restricciones en algunas zonas de Oriente Medio.

El Wall Street Journal también informó el sábado que el Gobierno estadounidense busca limitar el acceso externo a las imágenes satelitales de la zona de conflicto en Irán.