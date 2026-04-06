Rige alerta por tormentas en AMBA este lunes: hasta cuándo va a llover en CABA y el Conurbano

Rige alerta por tormentas en AMBA: hasta cuándo llueve en CABA y el Conurbano

Tras el último fin de semana largo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) inicia la semana bajo el impacto de una seguidilla de lluvias y alertas meteorológicas que marcarán el pulso del clima durante los próximos días.

En primer lugar, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores tendrán probabilidades de lluvia que oscilan entre el 70% y el 100%. En algunos momentos, la intensidad de las precipitaciones podría ser significativa.

Además, las temperaturas se mantendrán estables: máximas en torno a los 20 °C y mínimas que no descenderán de los 17 °C. La humedad, elevada desde la madrugada, reforzó la sensación térmica y favoreció el cielo cubierto en el inicio de la jornada.

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Rige alerta por tormentas en AMBA: hasta cuándo llueve en CABA y el Conurbano

Por otra parte, el organismo emitió alertas amarillas y naranjas para sectores del noreste del país y parte del norte bonaerense, incluyendo áreas del AMBA. El riesgo principal es la acumulación de agua en cortos períodos, lo que puede complicar la circulación urbana.

Cómo continúa el clima: el pronóstico del tiempo extendido

En cuanto al martes, la inestabilidad continuará. La probabilidad de lluvias se sostendrá entre el 40% y el 70% durante la madrugada y la mañana, acompañada de vientos moderados que oscilarán entre los 42 y 69 km/h.

Asimismo, las temperaturas mostrarán leves variaciones: máxima de 21 °C y mínima de 18 °C. El escenario se mantendrá húmedo y con nubosidad persistente.

Sin embargo, el miércoles marcará un quiebre en la tendencia. La probabilidad de lluvia descenderá abruptamente al 10%, lo que permitirá una mejora de las condiciones generales.

Aun así, las temperaturas seguirán frescas, con una máxima de 22 °C y una mínima de 17 °C. El viento cederá en intensidad y la humedad relativa disminuirá, generando una sensación térmica más estable.

De todas formas, la nubosidad continuará presente, limitando la radiación solar y acentuando las anomalías negativas de temperatura en el centro del país, tal como anticipa el modelo ECMWF.

El jueves consolidará la estabilidad atmosférica en el AMBA. Las lluvias prácticamente desaparecerán del pronóstico y las temperaturas se ubicarán en valores similares a los días previos, con máxima de 23 °C y mínima de 14 °C.

En paralelo, Meteored reportó que el comportamiento térmico sigue dominado por anomalías negativas en el centro y norte de la Argentina, con registros semanales entre 1 °C y 3 °C por debajo de lo habitual.

El viernes, finalmente, se perfila como el día más estable de la semana. El pronóstico indica ausencia total de lluvias, cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas de 23 °C, con mínimas cercanas a los 13 °C.