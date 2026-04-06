Rosario Central vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores

Independiente del Valle y Rosario Central se enfrentarán en el estadio Gigante de Arroyito el próximo jueves 9 de abril desde las 19:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores.

Wilmar Roldán Pérez fue designado para controlar el partido.

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Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo H - Fecha 2: vs Libertad: 15 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 3: vs UCV: 28 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 4: vs Libertad: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 5: vs UCV: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 6: vs Independiente del Valle: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Independiente del Valle en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo H - Fecha 2: vs UCV: 15 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 3: vs Libertad: 28 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 4: vs UCV: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 5: vs Libertad: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 6: vs Rosario Central: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Rosario Central e Independiente del Valle, según país