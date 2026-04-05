Blooming vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo H de la Copa Sudamericana

El duelo entre Blooming y River Plate correspondiente a la fecha 1 del grupo H se disputará en el Tahuichi desde las 21:30 (hora Argentina), el miércoles 8 de abril.
Últimos resultados de Blooming en partidos de la Copa Sudamericana
Blooming venció 3-0 a San Antonio Bulo Bulo en su encuentro anterior.
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El juez seleccionado para supervisar el partido es Andrés Rojas Noguera.
Fechas y rivales de Blooming en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo H - Fecha 2: vs RB Bragantino: 16 de abril - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 3: vs Carabobo: 30 de abril - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 4: vs RB Bragantino: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 5: vs Carabobo: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 6: vs River Plate: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo H - Fecha 2: vs Carabobo: 15 de abril - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 3: vs RB Bragantino: 30 de abril - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 4: vs Carabobo: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 5: vs RB Bragantino: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 6: vs Blooming: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Blooming y River Plate, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas