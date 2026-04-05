Audax Italiano vs Olimpia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo G de la Copa Sudamericana

05 de abril, 2026 | 09.31

El cotejo entre Audax Italiano y Olimpia, por la fecha 1 del grupo G de la Copa Sudamericana, se jugará el próximo miércoles 8 de abril, a partir de las 21:00 (hora Argentina), en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida.

Así llegan Audax Italiano y Olimpia

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Audax Italiano en partidos de la Copa Sudamericana

Audax Italiano viene de un resultado igualado, 1-1, ante Cobresal.

Últimos resultados de Olimpia en partidos de la Copa Sudamericana

Olimpia llega con ventaja tras derrotar a Trinidense con un marcador 1 a 0.

Andrés Matonte es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Audax Italiano en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
  • Grupo G - Fecha 2: vs Vasco da Gama: 14 de abril - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 3: vs Barracas Central: 28 de abril - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 4: vs Vasco da Gama: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 5: vs Barracas Central: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 6: vs Olimpia: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Olimpia en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
  • Grupo G - Fecha 2: vs Barracas Central: 15 de abril - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 3: vs Vasco da Gama: 30 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 4: vs Barracas Central: 6 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 5: vs Vasco da Gama: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 6: vs Audax Italiano: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Audax Italiano y Olimpia, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas
