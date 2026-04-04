Irán deja puerta abierta a negociaciones de paz mientras sigue búsqueda de piloto EEUU desaparecido

Un F/A-18F Super Hornet despega de la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln

​Las fuerzas iraníes buscaban el sábado a un piloto estadounidense desaparecido, de uno de los dos aviones de combate derribados sobre Irán y el Golfo, lo que aumentaba la presión sobre Washington al entrar la guerra en su sexta semana, sin que se vislumbraran perspectivas de negociaciones ‌de paz.

Los incidentes ponen de manifiesto los riesgos a los que ‌siguen enfrentándose los aviones estadounidenses e israelíes sobre Irán, a pesar de las afirmaciones del presidente Donald Trump y de su secretario de Defensa, Pete Hegseth, de que las fuerzas estadounidenses tenían el control total de los cielos.

La posibilidad de que un militar estadounidense siga vivo y huya por Irán se produce pocos días después de que Trump amenazó con bombardear Irán "hasta devolverlo a la Edad de Piedra" en un conflicto que cuenta con escaso apoyo público entre los estadounidenses y amenaza con causar un daño duradero a la economía mundial.

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Con los dirigentes iraníes mostrándose desafiantes desde el inicio de la guerra, su ministro de Asuntos Exteriores dejó en principio la puerta abierta a celebrar conversaciones de paz con Estados Unidos a través de la mediación de Pakistán, pero no dio ninguna señal ​de que Teherán estuviera dispuesto a ceder ⁠a las exigencias de Trump.

"Estamos profundamente agradecidos a Pakistán por sus esfuerzos y nunca nos hemos negado a ir a Islamabad. Lo que nos importa ‌son las condiciones para un FIN definitivo y duradero de la guerra ilegal que se nos ha impuesto", dijo el ministro ⁠de Asuntos Exteriores Abbas Araqchi en X.

TEHERÁN SE BURLA DE OBJETIVOS DE GUERRA DE TRUMP

El ⁠fuego iraní derribó un avión F-15E estadounidense de dos plazas, informaron funcionarios de ambos países, mientras que dos funcionarios estadounidenses dijeron que el piloto se eyectó de un caza A-10 Warthog que se estrelló en Kuwait tras ser alcanzado por fuego iraní.

Dos helicópteros Black Hawk que participaban en la búsqueda del piloto desaparecido ⁠fueron alcanzados por fuego iraní, pero lograron salir del espacio aéreo iraní, informaron los dos funcionarios estadounidenses a Reuters.

No estaba claro el alcance ​de las lesiones sufridas por la tripulación.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que estaba peinando una ‌zona del suroeste cercana al lugar donde se estrelló el avión del ‌piloto, mientras que el gobernador regional prometió una condecoración a cualquiera que capturara o matara a "fuerzas del enemigo hostil".

Los iraníes, que han sido objeto ⁠de intensos bombardeos aéreos estadounidenses desde que Estados Unidos e Israel iniciaron sus ataques el 28 de febrero, celebraron el derribo de los aviones. El presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, dijo en X que la guerra había pasado de ser un "cambio de régimen" a una caza de pilotos.

Trump ha estado en la Casa Blanca recibiendo información actualizada sobre la operación de rescate, informó a Reuters un alto funcionario del Gobierno.

Cada vez más frustrado por las repercusiones políticas de la guerra, ​Trump está considerando una ‌reorganización más amplia del gabinete tras la destitución esta semana de la fiscal general Pam Bondi, según personas familiarizadas con las conversaciones.

Cualquier posible reorganización podría servir como un reinicio para la Casa Blanca, que se enfrenta al aumento de los precios de la gasolina, la caída de la popularidad y la preocupación de los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

El conflicto ha causado la muerte de 13 militares estadounidenses y más de 300 heridos, según el Mando Central de Estados Unidos.

ZONA PETROQUÍMICA BOMBARDEADA EN IRÁN

Mientras las ⁠hostilidades continuaban el sábado, los medios estatales iraníes informaron de ataques aéreos contra una zona petroquímica en el suroeste de Irán, con cinco heridos hasta el momento.

Un proyectil también impactó en un edificio auxiliar cerca del perímetro de la central nuclear iraní de Bushehr, según la agencia de noticias Tasnim, causando la muerte de una persona. Las operaciones de la central no se vieron afectadas.

"¿Recuerdan la indignación occidental por las hostilidades cerca de la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania? Israel y Estados Unidos han bombardeado nuestra central de Bushehr ya cuatro veces. La lluvia radiactiva acabará con la vida en las capitales del CCG, no en Teherán", dijo Araqchi en X, refiriéndose a los Estados árabes del Golfo.

Los medios iraníes también informaron de ataques aéreos contra almacenes de agua embotellada en el oeste de Irán.

Por su parte, el Ejército israelí afirmó ‌que había llevado a cabo "una oleada de ataques" contra Teherán.

La guerra ha causado miles de muertos y ha desencadenado una crisis energética desde los ataques iniciales que acabaron con la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Irán ha cerrado prácticamente el estrecho de Ormuz, por el que normalmente transita alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo, pero el sábado la agencia de noticias Tasnim informó de que Irán había autorizado el paso de buques que transportaban bienes esenciales a sus puertos.

Mientras países desde Alemania hasta Japón trataban de hacer frente a las consecuencias, cinco ministros de Finanzas de la Unión Europea ‌pidieron un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas como reacción al aumento de los precios del combustible, según una carta a la que tuvo acceso Reuters.

El sábado, las autoridades de Dubái informaron de que no se habían registrado heridos después de que los restos de las interceptaciones aéreas impactaran en las fachadas de dos edificios ‌del emirato, incluido el de la empresa ⁠tecnológica estadounidense Oracle en Dubai Internet City.

Israel ha estado llevando a cabo una campaña paralela contra Hezbolá, respaldado por Irán, en el Líbano después de que el grupo militante disparó contra Israel en apoyo de Irán. A primera hora del sábado, el ​Ejército israelí afirmó que estaba atacando las instalaciones de infraestructura de los militantes en Beirut.

Los mercados petroleros permanecieron cerrados después de que los precios de referencia del crudo estadounidense subieran un 11% el jueves, tras que Trump no ofreciera en un discurso ninguna señal clara de un fin inminente de la guerra.

Con información de Reuters