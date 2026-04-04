Alerta por lluvias y tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, sábado 4 de abril de 2026

Tormentas.

El mal tiempo volvió a instalarse en el centro del país y este sábado 4 de abril de 2026 no da tregua. En Santa Fe, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada atravesada por tormentas, lluvias intermitentes y condiciones que podrían intensificarse con el correr de las horas.

Rosario, por otro lado, está bajo alerta meteorológica, con probabilidades de precipitaciones fuertes, ráfagas de viento y actividad eléctrica. El escenario obliga a seguir de cerca la evolución del clima, en un fin de semana largo marcado por la inestabilidad.

Tormentas y alerta: qué se espera durante la jornada en Santa Fe y Rosario

De acuerdo al pronóstico del SMN, el sistema de tormentas afecta principalmente al sur santafesino, donde se esperan lluvias acumuladas significativas en cortos períodos. No se descartan chaparrones intensos acompañados por ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

En Rosario, el pronóstico indica una jornada mayormente nublada, con tormentas aisladas desde la mañana y mayor intensidad hacia la tarde-noche. La humedad elevada y el descenso leve de temperatura completan un combo típico de inestabilidad otoñal.

Pronóstico de Santa Fe.

Ante este escenario, se recomienda evitar circular por zonas anegadas, asegurar objetos en balcones y mantenerse informado a través de canales oficiales del SMN.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en Santa Fe y la región

Para el resto del día en Santa Fe capital, el panorama se mantiene similar, según el SMN: lluvias intermitentes, cielo cubierto y posibilidad de tormentas eléctricas. Las condiciones podrían mejorar recién hacia el domingo, aunque sin un cambio brusco.

Pronóstico de Rosario.

En el sur provincial, que incluye a Rosario, el tiempo continuará inestable durante gran parte del fin de semana largo. Este patrón climático responde al ingreso de un frente húmedo que impacta en la región pampeana, generando tormentas de variada intensidad.

Las recomendaciones ante tormentas fuertes en Santa Fe y Rosario