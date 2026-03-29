Una multinacional cierra la fábrica para importar.

Una nueva multinacional cerrará su fábrica para comenzar a importar los productos desde el extranjero y hay temor de los trabajadores por su futuro Este panorama se volvió común por las medidas del gobierno de Javier Milei.

Son 40 los operarios de la planta de la firma internacional Bahco afectados por la medida de la empresa de dejar de producir herramientas en la fábrica de Santo Tomé, Santa Fe.

Luego de la comunicación de la empresa, se realizó este viernes una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. "No hay un despido planteado, no hay suspensiones. Los compañeros siguen trabajando en la planta”, señaló el secretario general de la UOM Santa Fe, Walter Uriondo, tras la reunión.

En esa línea, detalló: "Ellos aducen que se arreglarían con el 50 por ciento de los trabajadores que tienen hoy, pero todavía hay materia prima que se está produciendo en la planta, o sea que esto es un proceso”.

De todas maneras, recalcó que hay temor en la planta, ya que los trabajadores no saben si la firma comenzará con despidos. "La incertidumbre de no saber si mañana te quedás o te vas es algo problemático", subrayó.

Por otro lado, el director de Asuntos Gremiales del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, Germán Mastrocola, sostuvo que "se están buscando todos los mecanismos para llegar a una mejor solución ante esta situación".

"Se habla de la posibilidad de no seguir con la línea de producción, pero la empresa va a seguir en la venta de los distintos materiales que tienen, y en ese ámbito se está trabajando para ver cómo se puede llegar a una mejor solución del conflicto", añadió respecto del futuro de los operarios.

Como la situación aún no se resolvió, las partes volverán a reunirse el próximo miércoles a las 10 en la sede de la cartera de trabajo. En ese sentido, Mastrocola aseguró que "hay muy buena predisposición de las dos partes en tener esta mesa de diálogo para alcanzar la mejor performance para todos".

El comunicado de la empresa

Por su parte, la empresa sostuvo que el motivo del cierre de la fábrica "responde a la necesidad de adaptar el modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico" y detalló que "la producción será transferida a otras plantas del grupo".

"La medida afectará a aproximadamente 40 colaboradores, quienes ya tomaron conocimiento. Nuestras operaciones de distribución, ventas y servicio continuarán funcionando con normalidad desde nuestro sitio en Santo Tomé, garantizando el abastecimiento de herramientas, soluciones de almacenamiento, accesorios y servicios de postventa en todo el territorio argentino", sumaron desde la firma Bahco.