Tijuana gana en torneo mexicano de fútbol y se acerca a zona de postemporada

Tijuana venció el viernes 1-0 a Tigres UANL y se acercó ‌a la zona ‌que da acceso a la postemporada del torneo Clausura del fútbol mexicano gracias al gol de Kevin Castañeda.

Con su tercer triunfo, los "Xolos" de Tijuana llegaron a 15 puntos para ubicarse en el décimo lugar general, ​cerca de la ⁠zona que da acceso a la liguilla, ‌instancia a la que entran ⁠los clubes que ocupan los ⁠primeros ocho lugares al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

"Necesitábamos una victoria ⁠con nuestra gente y para mantenernos ​en el proyecto que tenemos, ‌y más ante un rival ‌como Tigres. Yo solo aporto lo ⁠mío, fue un resultado muy bueno para poder seguir con las expectativas que tenemos en este torneo", dijo Castañeda a la ​cadena Fox.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Algo ‌que me caracteriza es mi golpeo de balón, y siempre trato de aprovechar cuando tengo oportunidad", agregó el mediocampista mexicano.

En el partido, disputado en ⁠el estadio Caliente de Tijuana, Castañeda anotó el gol del triunfo a los 22 minutos con un potente y lejano disparo que sorprendió al portero argentino Nahuel Guzmán.

Tigres generó varias opciones para empatar, pero las atinadas intervenciones del portero ‌José Antonio Rodríguez lo impidieron.

En otros partidos del viernes, Necaxa ganó 2-1 a Mazatlán con goles del argentino Javier Ruiz y Alexis Peña. Para Mazatán anotó el brasileño Fabio Gomes.

En ‌tanto, Puebla y Bravos de Ciudad Juárez empataron 1-1 con tantos de Iker Moreno y del ‌brasileño Madson ⁠de Souza, respectivamente.

El sábado se jugarán los partidos entre Monterrey-Atlético San Luis, ​Querétaro-Toluca, León-Atlas, Cruz Azul-Pachuca y Santos Laguna-América.

La jornada se completará el domingo cuando Guadalajara enfrente a Pumas UNAM.

Con información de Reuters