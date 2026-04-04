Tiroteo en Santa Fe: los fiscales apuntan que hubo "planificación" del adolescente

Este viernes, en los Tribunales de la ciudad de San Cristóbal, se realizó la audiencia de formulación de cargos contra el adolescente de 15 años que ingresó a la Escuela Normal Superior N° 40 "Mariano Moreno" y disparó a diversos compañeros; entre ellos Ian Carera (13), quien perdió la vida y otros ocho estudiantes que sufrieron lesiones a causa de la agresión. Cabe recordar que el joven es inimputable aunque los fiscales señalaron que "hubo planificación".

Al finalizar la audiencia, los fiscales a cargo del caso dieron una conferencia de prensa y detallaron en qué estado se encuentra la investigación. "Hay muchas aristas. Nosotros hoy dimos cuenta y explicamos, al momento de imputar, de hacer saber los hechos, que este es un evento que había tenido una cierta planificación y esa planificación, además, estaba atravesada por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales", indicó Luis Shiappa Pietra.

En esa línea, desde la Fiscalía aseguraron que ya poseen información contundente sobre los perfiles de internet que utilizaba el adolescente mientras que también realizan averiguaciones sobre comunicaciones y relaciones con otras personas. De todas formas, aclararon, que es una forma "más compleja" de comunicarse, ya que existen "mecanismos de ocultamiento de identidades y demás" siendo comunidades muy cerradas.

Cabe recordar que el joven atacante, que mató a Ian Cabrera, es inimputable por lo que las medidas que los fiscales tomen a partir de su juzgamiento "no tienen ninguna pretensión punitiva" contra el chico.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Santa Fe añadieron que no descartan que haya existido la participación de otras personas, y si bien no hay información concreta es "algo que se está investigando". Schiappa Pietra remarcó que la investigación es de muy pocos días pero que, aún así, se pudo reconstruir una "parte importante" de lo que fueron los momentos previos y posteriores a los hechos. "Creemos que la investigación va a continuar, pero nosotros tenemos ninguna pretensión punitiva porque es no punible", aclaró.

El fiscal también señaló que, por el momento, la escuela donde ocurrieron los hechos continuará cerrada para seguir con la investigación siendo la escena del crimen y del hecho por lo que "debe permanecer un tiempo más resguardada". En ese contexto, mantienen contactos y charlas con el Ministerio de Educación.

Sobre el cierre, los fiscales Pietra, Carlos Vottero -fiscal Regional de la Quinta Circunscripción del MP de la Acusación de Santa Fe- y sus colegas, Carina Gerbaldo y Mauricio Spinoza, detallaron que en la audiencia no estuvieron presentes ni el acusado ni la familia de Ian; algo que fue lamentado por los fiscales y por el juez de la causa que sigue bajo secreto de sumario.