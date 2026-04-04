Netflix arrasa con uno de los estrenos latinoamericanos más íntimos y personales

Netflix incorporó en la última semana de marzo 2026 uno de las producciones cinematográficas latinoamericanas más comentadas: Aún es de noche en Caracas. Dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugás, la película adapta la novela La hija de la española de Karina Sainz Borgo y propone un retrato crudo de la crisis venezolana reciente, contado desde una perspectiva íntima.

Posicionada hoy en el puesto 9° del ranking de las más vistas a nivel global, aglutina una puntuación de 6,2 puntos sobre 10 en IMDb, destacando su narrativa desde la perspectiva, capturando uno de los periodos más oscuros de la nación caribeña.

¿De qué se trata Aún es de noche en Caracas?

Ambientada en Caracas durante 2017, en pleno colapso social, político y económico, la historia sigue a Adelaida, quien regresa a su hogar tras la muerte de su madre y se encuentra con que su departamento fue ocupado por un grupo armado vinculado al oficialismo. A partir de ese momento, su vida se desmorona en paralelo al país: debiendo enfrentarse a la violencia cotidiana, la falta de instituciones y la imposibilidad de recuperar su lugar.

El conflicto central no es solo residirá en lo material, sino también identitario. En medio del caos, la protagonista descubre una oportunidad para escapar de Venezuela adoptando la identidad de otra persona, lo que la coloca frente a un dilema moral: sobrevivir a cualquier costo o conservar lo poco que queda de su vida anterior. La película construye así un relato de tensión constante, donde cada decisión está atravesada por el miedo y la urgencia.

Lejos de enfocarse en una reconstrucción política detallada, la producción opta por una mirada subjetiva. La crisis venezolana aparece como un contexto opresivo que condiciona cada movimiento de Adelaida, pero la narración se concentra en su experiencia personal: el duelo, el desarraigo y la pérdida de referencias. En ese sentido, funciona tanto como thriller dramático como retrato humano de una sociedad en ruptura.

Ficha técnica de Aún es de noche en Caracas