Cambian los recorridos de dos de las líneas de colectivos más usadas en La Matanza

Las compañías La Cabaña S.A. y Talp S.A. anunciaron cambios en los recorridos de dos de las líneas más usadas en La Matanza:172 y 338. Las alteraciones temporales y permanentes, según el servicio, respoderá a la ejecución de obras en el distrito del oeste del Conurbano bonaerense.
¿Cómo serán los nuevos recorrido de las líneas 172 y 338?
A partir del 25 de marzo el recorrido de la línea 338 efectuó modificaciones por desvíos debido a obras en la zona que se extenderán por, aproximadamente, 60 días. El nuevo esquema afecta a los ramales de San Justo/Morón x Ruta 4; Morón x Pasco; Varela x Belgrano y Varela x Centenario.
Por su parte, la línea 172, operada por la empresa La Cabaña S.A. que conecta la zona de Atalaya con Liniers y la avenida Acoyte en Caballito (CABA), desde el lunes 6 de abril modificará el recorrido entre la terminal y la Ruta Provincial N° 4.
Ramales de la Linea 338
- Recorrido A – Troncal San Isidro – La Plata por Pasco
- Recorrido B – Desdoblamiento Troncal San Isidro – La Plata por Camino Parque Centenario
- Recorrido C - Desdoblamiento Troncal San Isidro – La Plata por Camargo
- Recorrido D - Desdoblamiento Troncal San Isidro – La Plata por Adrogue
- Recorrido E – Fraccionamiento Tablada – San Isidro por Ruta 4
- Recorrido F – Fraccionamiento La Plata – San Justo
- Recorrido G – Fraccionamiento La Plata – Estación Morón
Ramales de la línea 172
- Recorrido A (Por Bo. Marina) - Caballito - Av. Acoyte y Av. Rivadavia - Atalaya (Pdo. de La Matanza)
- Recorrido A (Por Bo. Marina) - Caballito - Av. Acoyte y Av. Rivadavia - Atalaya (Pdo. de La Matanza)
- Recorrido B (Por Ing. Brian - Caballito - Av. Acoyte y Av. Rivadavia - Atalaya (Pdo. de La Matanza)