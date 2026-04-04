Cambian los recorridos de dos de las líneas de colectivos más usadas en La Matanza

Las compañías La Cabaña S.A. y Talp S.A. anunciaron cambios en los recorridos de dos de las líneas más usadas en La Matanza:172 y 338. Las alteraciones temporales y permanentes, según el servicio, respoderá a la ejecución de obras en el distrito del oeste del Conurbano bonaerense.

¿Cómo serán los nuevos recorrido de las líneas 172 y 338?

A partir del 25 de marzo el recorrido de la línea 338 efectuó modificaciones por desvíos debido a obras en la zona que se extenderán por, aproximadamente, 60 días. El nuevo esquema afecta a los ramales de San Justo/Morón x Ruta 4; Morón x Pasco; Varela x Belgrano y Varela x Centenario.

Por su parte, la línea 172, operada por la empresa La Cabaña S.A. que conecta la zona de Atalaya con Liniers y la avenida Acoyte en Caballito (CABA), desde el lunes 6 de abril modificará el recorrido entre la terminal y la Ruta Provincial N° 4.

Ramales de la Linea 338

Recorrido A – Troncal San Isidro – La Plata por Pasco

Recorrido B – Desdoblamiento Troncal San Isidro – La Plata por Camino Parque Centenario

Recorrido C - Desdoblamiento Troncal San Isidro – La Plata por Camargo

Recorrido D - Desdoblamiento Troncal San Isidro – La Plata por Adrogue

Recorrido E – Fraccionamiento Tablada – San Isidro por Ruta 4

Recorrido F – Fraccionamiento La Plata – San Justo

Recorrido G – Fraccionamiento La Plata – Estación Morón

Ramales de la línea 172