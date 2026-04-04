PAMI oficializó las credenciales vigentes en abril 2026: digital, QR y ticket

PAMI tiene tres credenciales vigentes en abril 2026: digital, QR y ticket.

Las personas afiliadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido como PAMI, deben disponer de una credencial vigente para acceder a la atención médica y retirar medicamentos. Con el inicio de 2026, desde el Instituto recordaron que no existe una única modalidad obligatoria y que continúan habilitados distintos formatos.

Actualmente, PAMI tiene tres credenciales vigentes en abril 2026: digital, QR y ticket. Cada afiliado puede presentar la versión que tenga disponible, siempre que esté actualizada.

Los tres formatos de credencial vigentes

1. Credencial digital (desde la app)

Se visualiza desde la aplicación oficial de PAMI (Mi PAMI). Permite mostrar los datos directamente desde el celular en farmacias, consultorios y delegaciones, sin necesidad de imprimir comprobantes. Es la opción más práctica porque siempre la tenés a mano si llevás el teléfono.

2. Credencial provisoria con código QR

Se descarga desde la web oficial de PAMI en su versión actualizada. Sirve para gestionar recetas, turnos y trámites administrativos. La podés imprimir o guardar en el celular.

3. Credencial provisoria tipo ticket

Se obtiene en las terminales de autogestión ubicadas en agencias y Unidades de Gestión Local de PAMI. El sistema imprime un comprobante con la misma validez que el resto de las credenciales.

Qué pasa con la credencial plástica tradicional

Aunque ya no se distribuye la credencial plástica tradicional, quienes todavía la conserven pueden seguir utilizándola sin inconvenientes. No hace falta que la cambies si la tenés y está en buen estado.

La credencial plástica tradicional ya no se entrega pero sigue siendo válida.

Cómo acceder a las credenciales digitales

Para obtener las credenciales digitales o provisorias, el afiliado debe ingresar al sitio oficial del organismo y completar los datos solicitados para validar su identidad:

Número de afiliación.

Sexo registrado.

DNI.

Número de trámite del documento (11 dígitos).

Una vez verificada la información, el sistema habilita la descarga del archivo, que puede imprimirse o guardarse en el celular para presentarlo cuando sea necesario.

Para la credencial digital desde la app, solo tenés que descargar Mi PAMI desde Google Play o App Store, ingresar con tu número de afiliado y DNI, y la credencial aparece automáticamente en la pantalla principal.

Qué hacer si no tenés la app

Desde el organismo remarcaron que ningún profesional puede negar la atención por no tener instalada la app, ya que la cobertura médica y la entrega de medicamentos deben garantizarse con cualquiera de los formatos vigentes.

Si no tenés celular o no querés usar la app, podés: