Así sería el estadio de Gimnasia y Esgrima de Mendoza techado, según la Inteligencia Artificial

El Estadio Víctor Antonio Legrotaglie de Gimnasia y Esgrima de Mendoza fue inaugurado oficialmente el 25 de marzo de 1934. Situado en un entorno privilegiado de la capital mendocina, la casa del "Mensana" comenzó su historia bajo el nombre de Estadio del Parque, hasta que en 1989 fue rebautizado en honor al máximo ídolo de la institución, símbolo del fútbol lírico y figura de los antiguos Torneos Nacionales. Ahora la Inteligencia Artificial nos permite ver cómo sería el recinto techado.

Desde su construcción original, la infraestructura ha experimentado cambios significativos, remarcó la IA Gemini. Según los datos oficiales del club, la transformación de las antiguas gradas de madera a estructuras de cemento fue el primer gran paso hacia la profesionalización. En las últimas décadas, el crecimiento del equipo en la Primera Nacional obligó a encarar remodelaciones de fondo.

Ampliación de tribunas: se construyó una nueva bandeja en el sector norte y se optimizaron los espacios en las plateas, elevando la capacidad a aproximadamente 14.000 espectadores .

se construyó una nueva bandeja en el sector norte y se optimizaron los espacios en las plateas, elevando la capacidad a aproximadamente . Iluminación y servicios: se instaló un sistema de torres de iluminación LED para permitir transmisiones televisivas nocturnas y se renovaron íntegramente las cabinas de prensa y los vestuarios.

se instaló un sistema de torres de iluminación LED para permitir transmisiones televisivas nocturnas y se renovaron íntegramente las cabinas de prensa y los vestuarios. Campo de juego: el estadio es reconocido por la calidad de su césped, que cuenta con un sistema de riego automatizado y mantenimiento de nivel profesional.

Además de las obras en las gradas, el club invirtió en la puesta en valor de los accesos por la calle Boulogne Sur Mer y la zona de plateas preferenciales. El Legrotaglie combina hoy la mística de su ubicación histórica con las comodidades necesarias para el fútbol moderno, consolidándose como un bastión del deporte en el oeste argentino.

Así sería el estadio de Gimnasia de Mendoza techado, según la IA

Llevar a cabo una obra de esta magnitud en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie transformaría por completo la fisonomía del Parque General San Martín. Basándonos en la estructura proyectada y los estándares actuales de construcción deportiva en Argentina para 2026, aquí tienes el detalle de la obra:

1. Descripción de la obra

La intervención consiste en un techado integral tipo perimetral que unifica visualmente el estadio.

Estructura: se utilizaría un sistema de cerchas metálicas en voladizo (tipo cantilever ) apoyadas en columnas exteriores para no obstruir la visión.

se utilizaría un sistema de (tipo ) apoyadas en columnas exteriores para no obstruir la visión. Cubierta: paneles de chapa trapezoidal pre-pintada (negro y blanco) combinados con sectores de policarbonato traslúcido en el borde interno para permitir el paso de luz natural al césped, vital para su mantenimiento.

paneles de chapa trapezoidal pre-pintada (negro y blanco) combinados con sectores de en el borde interno para permitir el paso de luz natural al césped, vital para su mantenimiento. Iluminación: el sistema actual de torres sería reemplazado por un anillo LED de alta eficiencia integrado en el borde del techo, eliminando sombras en el campo de juego y cumpliendo con estándares CONMEBOL/FIFA.

Así sería el estadio de Gimnasia y Esgrima de Mendoza techado, según la Inteligencia Artificial Gemini.

2. Presupuesto estimado

Teniendo en cuenta que el costo por metro cuadrado de techado para estadios medianos en Argentina ronda los USD 800 - USD 1200 (incluyendo ingeniería y refuerzos estructurales):

Inversión total: se estima entre USD 12 y 18 millones .

se estima entre . Variables: el costo final dependerá de si se requiere reforzar las fundaciones de las tribunas actuales para soportar el peso de la nueva estructura metálica.

3. Duración de los trabajos

Plazo total: entre 14 y 18 meses .

entre . Metodología: al ser una estructura mayormente premoldeada y metálica, gran parte del montaje se realiza con grúas desde el exterior. Esto permitiría que Gimnasia mantenga la localía con sectores inhabilitados rotativamente, o cerrando solo las cabeceras durante las etapas críticas.

Así sería el estadio de Gimnasia y Esgrima de Mendoza techado, según la IA Gemini.

4. Impacto en la capacidad

Es importante notar que, según los planes actuales del club para 2026, se busca llevar la capacidad a 33.000 espectadores mediante la reconstrucción de tribunas. En el caso específico de añadir el techo:

Capacidad bruta: no aumenta la capacidad por sí solo; de hecho, la instalación de las columnas de soporte podría generar una pérdida marginal del 2-3% de ubicaciones si no se diseñan voladizos puros.

no aumenta la capacidad por sí solo; de hecho, la instalación de las columnas de soporte podría generar una pérdida marginal del de ubicaciones si no se diseñan voladizos puros. Capacidad "All-Seater": si el techado se acompaña con la instalación de butacas en todo el estadio (exigencia para estadios modernos techados), la capacidad real podría verse reducida en un 15-20% comparado con tener gente de pie, pero aumentaría drásticamente el valor de las localidades y el confort.

si el techado se acompaña con la instalación de butacas en todo el estadio (exigencia para estadios modernos techados), la capacidad real podría verse reducida en un comparado con tener gente de pie, pero aumentaría drásticamente el valor de las localidades y el confort. Efecto zcústico: el mayor impacto será el "efecto caldera", ya que el techo reflejará el sonido hacia el campo, multiplicando la presión ambiental de la hinchada del Lobo.

Nota: al suprimir la tribuna que quedaba fuera del diseño original (como en la última imagen), el estadio gana en simetría y modernidad, permitiendo además generar una zona de servicios o palcos VIP en ese sector que antes estaba "desconectado" del resto del diseño.

Diseñado con una estructura moderna que integra el techado con la arquitectura circundante del Parque General San Martín, se destacan los siguientes elementos: