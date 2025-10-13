Tragedia en Gimnasia de Mendoza tras el ascenso a Primera: murieron dos hinchas

Tragedia en Gimnasia de Mendoza tras el ascenso: murieron dos hinchas (Mendoza Post).

Tragedia en Gimnasia y Esgrima Mendoza, después del ascenso del equipo a la Primera división del fútbol argentino. Es que murieron dos hinchas en un accidente de tránsito cuando volvían desde Buenos Aires, ya que el partido frente a Deportivo Madryn de Chubut se disputó en el estadio de Platense en Vicente López.

Los simpatizantes Lautaro Godoy y su sobrina perdieron la vida, de acuerdo con la información de la propia institución a través de sus canales oficiales. De esta manera, quedó absolutamente opacada la hazaña conseguida por el conjunto dirigido por Ariel Broggi, que derrotó por penales al cuadro de Leandro Gracián por penales luego del 1-1 en el encuentro en la cancha del "Calamar".

El comunicado de Gimnasia de Mendoza tras la muerte de dos hinchas

Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento.

#SomosFamilia.

¿Qué pasó con los hinchas de Gimnasia de Mendoza que murieron?

De acuerdo con la información del portal local Mendoza Post, el fatal accidente automovilístico sucedió durante la tarde del domingo 12 de octubre del 2025 en San Luis. Más precisamente, se dio en la Autopista de las Serranías Puntanas, cerca de Alto Pencoso, donde murieron un bebé de dos meses y un joven de 18 años.

Según reportaron las fuentes policiales en las primeras horas, el siniestro se produjo cuando un Honda Fit, en el que viajaba una familia de cinco integrantes oriunda de Mendoza, volcó y quedó apoyado sobre su techo en el kilómetro 827 de la autopista. El vehículo, que se dirigía en sentido Este-Oeste, sufrió graves daños en su carrocería.

Además de los dos fallecidos, resultaron heridos dos mujeres de 23 y 40 años, y un hombre de 44 años. Tras recibir la atención en el lugar del accidente, fueron trasladados al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo para recibir el tratamiento especializado.

Efectivos de la Policía de San Luis, personal de Bomberos, Policía Científica y la División Criminalística de la UROP N°5 trabajaron en el lugar, llevando a cabo las pericias correspondientes para determinar las causas del trágico accidente. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron a este lamentable suceso. De cualquier manera, con el transcurrir de las horas habrá más detalles al respecto de este triste desenlace.