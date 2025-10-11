El gol anulado a Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Madryn: polémica mano que desató enojo

En la final de la Primera Nacional, una mano polémica evitó el primer gol de Gimnasia de Mendoza ante Deportivo Madryn.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Deportivo Madryn disputan una final apasionante de la Primera Nacional, pero también con polémicas. Al conjunto mendocino, que tuvo las más claras, le anularon un gol por una controvertida mano que desató el enojo en la cancha.

En el estadio de Platense, los dos mejores equipos de la segunda categoría del fútbol argentino se fueron al descanso sin goles por mínimos detalles. A los 42 minutos, después de una gran jugada colectiva que finalizó en un golazo de Nicolás Romano, el árbitro de la tarde, Nicolás Ramírez, fue llamado por el VAR por una posible mano.

Tras ir a ver la jugada en la repetición, a un costado de la cancha, Ramírez se tomó unos segundos y anuló el tanto de Romano, ya que observó que Nicolás Servetto paró el balón con su brazo en la misma jugada que finalizó en tanto del "Lobo".

Cabe recordar que, a los 3 minutos, al "Pituco" también le habían ahogado el primer tanto del partido. Después de un córner desde la izquierda de Facundo Lencioni y una serie de rebotes, la pelota terminaba en gol tras un despeje desde adentro de la línea de Facundo Giacopuzzi. Sin embargo, Ramírez invalidó la acción por un mano previa del volante Matías Muñóz, quien había cabeceado.

La formación de Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Deportivo Madryn

César Rigamonti; Facundo Nadalin, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Fermín Antonini, Facundo Lencioni, Nicolás Romano; Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

La formación de Deportivo Madryn vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Gutiérrez, Diego Martínez; Diego Crego, Federico Recalde, Bruno Pérez; Nazareno Solís; Diego Rivero y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

¿Qué pasa si la final de la Primera Nacional finaliza en empate?

En caso de que la final entre Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn finalice igualada, el partido irá a dos tiempos extra de 15 minutos cada uno y, contínúa el empate entre ambos, todo se definirá por penales.