Fue campeón en River y vuelve dos años después de retirarse

Años después de gritar campeón tanto con River Plate como con Lanús, un futbolista que se consagró en Primera División vuelve a jugar dos años después de anunciar su retiro de las canchas. Se trata de José Sand, quien surgió de Colón de Santa Fe pero tuvo su etapa de gloria con la camiseta del "Granate" y ahora representará a un equipo del Ascenso del fútbol argentino. En este caso no será ni en la B ni en la C, sino en los Regionales Federales.

El delantero de 45 años apodado "Pepe" que dejó su huella en el conjunto de zona sur de la provincia de Buenos Aires vestirá los colores de Argentino de Bell Ville en el marco del certamen amateur durante la temporada 2005/2006. El correntino que colgó los botines en noviembre del 2023 enfrentando a Racing buscará en esta ocasión el ascenso al Federal A con un equipo que viene de ser campeón. Al mismo tiempo, seguirá con su trabajo en Lanús como hasta el momento, y vivirá un momento histórico, más allá de que se desempeñará en el elenco cordobés -una de las revelaciones en el último tiempo-.

Sand vuelve del retiro para jugar en el Ascenso

El delantero con pasado en el "Millonario" se sumará al campeón del Clausura 2024 de la liga local, que tendrá su primera experiencia en un torneo AFA. De la mano de Gastón López comenzará este arduo camino en el Torneo Regional Federal en el que ocupará una de las 17 zonas de cuatro clubes que sueñan con alcanzar una nueva categoría. De esta manera, en el grupo 9 de la Región Centro enfrentará a Matienzo de Monte Buey, 9 de Julio de San Francisco y Cultural Recreativo de Pascanas, los cuales también buscarán una plaza en el Federal A en la próxima temporada.

José Sand vuelve a jugar tras dos años de su retiro

La noticia de su incoporación al club sin dudas sorprendió a más de un granate, sabiendo que "Pepe" todavía trabaja en la institución como técnico de la Séptima División y coordinador de las Juveniles. Sin embargo, no dejará esta función más allá de su participación con el elenco cordobés y seguirá siendo la prioridad del correntino. Con su arribo confirmado, será el doceavo equipo en el que jugará el atacante nacido en Bella Vista, Corrientes, después de haber hecho historia con la camiseta de Lanús, siendo el máximo goleador de su historia. A su vez, trascendió que sumará minutos durante el receso de juveniles.

Los números de José Sand en su carrera