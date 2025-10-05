Primera nacional: así quedó el reducido por el ascenso, cruces y posibles fechas

La parte inicial de la Primera Nacional llegó a su fin y se definió quiénes son los finalistas en este torneo. Los dos equipos que pelearán por el ascenso a la Liga de Primera División en Argentina son Deportivo Madryn y Gimnasia y esgrima de Mendoza, el equipo más popular de esa provincia.

Más allá de esta final, también quedó definido los cruces del reducido para el segundo ascenso a la Primera División. Finalmente, Chacarita quedó afuera del reducido y finalmente Temperley ingresó junto a otros en la zona B. Por el momento no hay fechas con respecto a los días en lso que se va a jugar, pero los cruces ya están definidos entre todos.

Los cruces del reducido