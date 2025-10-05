EN VIVO
Fútbol Argentino

Primera nacional: así quedó el reducido por el ascenso, cruces y posibles fechas

Ya quedó todo definido en el fútbol de la segunda división argentina. 

05 de octubre, 2025 | 18.03

La parte inicial de la Primera Nacional llegó a su fin y se definió quiénes son los finalistas en este torneo. Los dos equipos que pelearán por el ascenso a la Liga de Primera División en Argentina son Deportivo Madryn y Gimnasia y esgrima de Mendoza, el equipo más popular de esa provincia.

Más allá de esta final, también quedó definido los cruces del reducido para el segundo ascenso a la Primera División. Finalmente, Chacarita quedó afuera del reducido y finalmente Temperley ingresó junto a otros en la zona B. Por el momento no hay fechas con respecto a los días en lso que se va a jugar, pero los cruces ya están definidos entre todos.

Los cruces del reducido

 

  • Atlanta - Chaco For Ever
  • Tristán Suárez -  Agropecuario
  • Gimnasia y Tiro (S) - Temperley
  • Gimnasia (J) - San Miguel
  • Deportivo Morón - San Martín (T)
  •  Estudiantes - Dep. Maipú
  • Estudiantes (RC) - Patronato
Trending
Boxeo
Toro Domínguez: "Cuando el país está mal, los pibes tienen que trabajar más y dejan de entrenar" Fernando Galluzzo
Las más vistas