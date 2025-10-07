El insólito formato del ascenso del fútbol argentino que otorga un cupo para la Copa Argentina

El insólito formato de la Primera C para definir los cupos a la Copa Argentina 2026.

Los torneos del fútbol argentino llegan poco a poco a la recta final en este 2025: mientras que al Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional 2025 le quedan apenas cuatro fechas antes del arranque de los playoffs, la Primera Nacional ya dio por finalizada la etapa regular y el próximo fin de semana se jugarán la final por el primer ascenso entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza junto con los primeros duelos del Reducido. Cada competición organizada por la AFA cuenta con distintos formatos, principalmente debido a la disparidad en la cantidad de equipos. Una de ellas, además, tiene un insólito formato para definir un cupo para la Copa Argentina del próximo año.

La Primera C, otro torneo que ya está en etapa de definiciones, es ejemplo de los constantes cambios que se producen en el modo de disputa año tras año. Con 27 equipos, la cuarta categoría del fútbol local se dividió en dos zonas de 14 y 13 cuadros respectivamente, dejando de lado el 'todos contra todos' (con Apertura y Clausura) que tuvo en 2024. Los primeros de cada grupo disputaron una final para subir a la Primera B (Camioneros le ganó a Ituzaingó en una serie infartante), mientras que del segundo al séptimo juegan un Reducido por la segunda plaza, con el conjunto del oeste del Gran Buenos Aires ya clasificado a semifinales. También se realizó un duelo por la desafiliación, en el que Central Ballester venció a Puerto Nuevo y lo condenó a jugar una promoción contra Deportivo Metalúrgico para no descender al amateurismo.

El insólito formato de la Primera C: un Reducido para un cupo en la Copa Argentina 2026

El certamen otorga cuatro cupos a la copa nacional, dos de los cuales ya están en manos de Camioneros e Ituzaingó por haber liderado sus respectivas zonas. El tercero quedará en menos del ganador del Reducido por el segundo ascenso (en caso de que sea el 'Verde', pasará al otro finalista) y el último se define de una manera inédita: otro playoff a eliminación directa entre todos aquellos equipos que no tienen chances de subir a la Primera B (es decir, del octavo al decimotercero) junto con Central Ballester, ganador del encuentro por el descenso. Más adelante, el perdedor de la final del Reducido por el ascenso también se incorporará en semifinales.

Camioneros, campeón de la categoría tras ganarle a Ituzaingó, tiene uno de los cupos para la próxima Copa Argentina.

Quiénes son los equipos en la pelea por el cuarto cupo a la Copa Argentina en la Primera C

La primera fase de este insólito formato terminó de disputarse este lunes, con las victorias de Atlas sobre Defensores de Cambaceres por 2 a 0 (3 a 1 en el global) y la de Centro Español contra Victoriano Arenas por 3 a 1 (4 a 1). El equipo de General Rodríguez enfrentará a Mercedes (que viene de eliminar a Deportivo Paraguayo) en cuartos de final, y los de Villa Sarmiento harán lo propio con Yupanqui, que dejó en el camino a Muñiz. Ese lado del cuadro lo completan Cañuelas y Claypole, que vapulearon a Lugano y a Central Ballester respectivamente.

Los cruces del Reducido de Primera C por el cuarto cupo a la Copa Argentina

Claypole (8vo de la Zona A) vs. Cañuelas (10mo de la Zona B) - Cuartos de final.

Centro Español (8vo de la Zona B) vs. Yupanqui (11vo de la Zona B) - Cuartos de final.

Mercedes (9no de la Zona A) vs. Atlas (9no de la Zona B) - Cuartos de final.

*El cuarto semifinalista saldrá del perdedor de la final del Reducido por el segundo ascenso a Primera B.