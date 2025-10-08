River busca a Santiago Sosa de Racing: de cuánto es la cláusula que tendría que pagar r el equipo de Núñez

Sosa podría ser el elegido de River para reemplazar a Enzo Pérez

En está claro que en el próximo mercado de pases se debe reforzar con urgencia el puesto de volante central, debido a que River no dispone de un reemplazante consolidado, además de que Enzo Pérez se encuentra muy cerca retirarse. Esto provocó que comience a mencionarse la posibilidad de que Santiago Sosa se vaya de Racing en el final de la vigente temporada. Aunque hay un detalle a considerar.

El capitán del "Millonario" se encontraría afrontando sus últimos partidos, ya que entiende que su carrera debe tener un punto final cuando cumpla 40 años. Además, Marcelo Gallardo considera que su físico no es apto para las exigencias de un equipo que tiene planeado pelear en los primeros planos del fútbol local como en el internacional. Es por ello que se habría apuntado a uno de los mejores volantes del Torneo Clausura.

Aunque se trataría más de un rumor que de algo concreto. "No hay llamados pero para 2026 quizás", expresó el periodista Sebastián Srur sobre la chance de que Santiago Sosa deje Racing para jugar River. Un movimiento que demandará una inversión elevada en dólares y que reproduzca un ida y vuelta similar al que se registró con "Maxi" Salas en el último mercado de pases.

Además, la "Academia" tiene blindado al volante con una cláusula de rescisión que se encuentra fijada en 12 millones de dólares, que deben ser pagados en una sola cuota y con los impuestos incluidos. Hay que recordar que pudo haberse sumado al "Millonario" hace dos años por medio de un valor de 4 millones, que era un monto menor al que Atlanta United lo había comprado.

¿Nunca le atendieron el teléfono?

En el mercado de pases del verano del 2024, Santiago Sosa buscaba marcharse de la MLS y decidió regresar al fútbol argentino para tener una segunda oportunidad que le permita encontrarse con su mejor versión. El primer club que recibió un llamado suyo fue River, pero lo rechazaron y esto generó que decida avanzar con Racing ante la presencia de una propuesta formal.

“Tenía muchas ganas de volver a River, me moría por volver. Es la verdad, pero ciertas circunstancias hicieron que no vuelva. Me dijeron que no estaban interesados”, expresó hace un tiempo en una entrevista que le realizaron en Radio La Red. Algo que molestó bastante a los hinchas, porque su no incorporación fue producto de la contratación de Rodrigo Villagra que demandó 12 millones de dólares y que a los 10 meses fue vendido en 5 millones al fútbol ruso.

Sin embargo, hay un detalle más en su fallido regreso al "Millonario". "Algún que otro no me atendió el teléfono. Me dolió porque soy hincha, pero también entendí el momento de que venía de muchos meses sin tener ritmo futbolístico, sin jugar, y para llegar a River es otra cosa. Quizás me dolió que no me hayan atendido el teléfono“, agregó. Los rumores exponen que el cuerpo técnico de Martín Demichelis fue el encargado de rechazarlo.