Será sancionado de oficio: ¿Quién de Racing escupió a Acuña?

Balboa escupió a Acuña

Los 16 minutos de descuentos que Hernán Mastrángelo había dado eran una señal de que la jornada de Copa Argentina tenía grandes chances de terminar con un escándalo, y fue lo que sucedió. Marcos Acuña por poco no terminó a los golpes con un jugador de Racing después de recibir un escupitajo en la cara. Algo que demandó que Marcelo Gallardo y el plantel de River deba interceder.

Todo comenzó cuando el "Huevo" fue a realizar un lateral cerca de la platea que estuvo destinada para la parcialidad de la Academia, porque alguien le arrojó un botellazo en la cabeza. Esto provocó una reacción que fue entendida como un gesto de burla, ya que el defensor se retiró de dicho sector haciendo jueguitos con la pelota. Algo que los adversarios no olvidaron cuando se concretó la victoria del Millonario por 1-0, con gol de Maxi Salas, y posterior clasificación a la semifinal.

Una vez que el encuentro llegó a su fin y se consumó la clasificación de River a la semifinal de la Copa Argentina, Adrián "Rocky" Balboa se acercó a discutir cara a cara con Marcos Acuña y consideró que su mejor respuesta para sentar su postura era propinarle un escupitajo en la cara. No hay dudas que esto descolocó al lateral que debió ser frenando por el "Muñeco Gallardo", personal de seguridad y hasta Marcos Rojo para evitar que se transforme en un intercambio de golpe de puños.

"Si así se pone Acuña, lo empiezo a justificar. Te digo una cosa, Balboa tiene que ser sancionado de oficio porque lo escupe en la cara", expresó el periodista Daniel Retamoso en TyC Sports. El fragmento capturado por la transmisión del encuentro permite apreciar cómo el delantero de la Academia decide llevar a cabo un acto totalmente desagradable.

De momento, la AFA no emitió ningún tipo de comunicado pero las imágenes comenzaron a recorrer las redes sociales y es muy probable que haya una sanción para Adrián Balboa. Se estima que podría cumplir las fechas de castigo en los partidos que corresponden al Torneo Clausura y la sanción rondaría en cuatro jornadas de descanso..

Maxi Salas fue suspendido dos fechas

Después de que River se clasificara para la semifinal de la Copa Argentina, se conoció que Maxi Salas fue suspendido por dos fechas por parte de la AFA. Esto implica una enorme baja para Marcelo Gallardo al momento de armar el once titular, debido a que pierde a uno de sus mejores jugadores y que marcar una clara diferencia dentro del campo de juego.

Aunque es importante aclarar que se trata de una suspensión que se da en el marco del Torneo Clausura, ya que el delantero había sido expulsado frente a Deportivo Riestra. El hecho de que le hayan dado dos partidos fue por el insulto que le propinó al juez de línea después de manifestar un falló en contra del Millonario.

Esto permite entender que Maxi Salas se perderá los partidos frente a Rosario Central en condición de visitante y el regreso al Estadio Monumental ante Sarmiento de Junín. Por lo tanto, su próximo partido se dará en el marco de la fecha 13 frente a Talleres de Córdoba y dos antes del Clásico con Boca, que en este certamen se disputará en la Bombonera.