Por qué Marcelo Gallardo no dio los concentrados de River ante Racing

Gallardo no dio los concentrados de River ante Racing

En la previa de uno de los partidos más importantes de la Copa Argentina 2025, Marcelo Gallardo decidió que todo el equipo concentre en Cardales y en la previa del viaje a Rosario (Santa Fe) no informó la lista de concentrados de River para enfrentar a Racing. Una medida que despertó varias dudas entre los hinchas, pero que tiene un motivo importante por detrás.

El segundo ciclo del entrenador se encuentra atravesando una clara crisis porque viene de ser eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a un Palmeiras que fue muy superior, y la derrota ante Deportivo Riestra en el Estadio Monumental generó más enojos, dudas y preocupaciones entre los hinchas. No hay mejor manera para recuperarse con un gran partido que permita obtener un envión anímico.

Es por ello que Marcelo Gallardo consideró que no habrá lista de concentrados en River porque quiere que todo el plantel se encuentre enfocado en un partido que adquirió una gran relevancia dentro de la agenda. Hasta jugadores lesionados con largos procesos de recuperación, como es el caso de Germán Pezzella, fueron incorporados a la delegación.

Las bajas de River vs. Racing por la Copa Argentina

El hecho de que no haya nómina de concentrados, River tendrá varias ausencias al momento de armar el once titular y el banco de suplentes para conseguir respuestas en caso de que el partido con Racing se complique. El "Muñeco" Gallardo no contará con Germán Pezzella y Giorgio Constantini que se recuperan de una rotura de ligamentos cruzados. Lo mismo para Maximiliano Meza, Gonzalo "Pity" Martínez, Sebastián Driussi y Agustín Ruberto, que no recibieron el alta médica.

Por otro lado, Enzo Pérez no se encuentra lesionado pero quedó descartado de gran manera porque dispone de una herida que le provocó siete puntos de sutura en una de sus piernas. Los médicos le recomendaron que debe esperar al menos diez días para volver a tener rodaje, ya que cualquier roce podría generar que se vuelva a lastimar y que nuevamente tenga que ser intervenido.

La probable formación de River

No habrá grandes diferencias del once titular de River que arrancó frente a Palmeiras en el partido revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Esto permite entender que el mediocampo estará poblado y Maxi Salas será la única referencia clara en la zona de ataque.

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juanfer Quintero, Nacho Fernández; Maximiliano Salas.

¿Podría ser el final de Gallardo en River?

En la previa, se desprendió un comentario de que el ídolo podría dar un paso al costado en caso de que River quede eliminado de la Copa Argentina frente a Racing. Lo cierto es que tiene contrato hasta diciembre y que la intención de todos los candidatos a presidente es que continúe al mando del equipo en la temporada 2026.

Por lo tanto, la continuidad del "Muñeco" queda sujeta a lo que considere y lo que haya visto durante los 90 minutos que se van a disputar en la provincia de Santa Fe. Si el equipo no da señales de responder a sus indicaciones, el entrenador puede que madure la idea de marcharse. Sin embargo, hace unos días admitió que está con fuerzas y que no lo van a ver "claudicar".