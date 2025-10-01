Los tres tapados de Lionel Scaloni en la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA

¿Sorprende Scaloni? Los tres "tapados" del entrenador para enfrentar a Venezuela y Puerto Rico en la próxima doble fecha FIFA.

Ya clasificada al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 desde principios de año, la Selección Argentina continúa dándole minutos a nuevos jugadores para que tengan rodaje en la Mayor. En los últimos meses, el entrenador Lionel Scaloni incluyó a Franco Mastantuono, José Manuel López y Claudio Echeverri en las últimas convocatorias de Eliminatorias Sudamericanas, con el objetivo de probar nuevas variantes en distintas posiciones de la cancha. Ahora, con dos amistosos por delante frente a Venezuela y Puerto Rico el 10 y 13 de octubre respectivamente, el DT tiene en carpeta a tres sorpresivos futbolistas que podrían tener su primera experiencia en la 'Albiceleste'.

Según informó DSports, Scaloni analiza convocar a Lautaro Rivero de River Plate, y a Agustín Giay y Aníbal Moreno de Palmeiras. Los tres estuvieron presentes en el último cruce entre ambos equipos por los cuartos de final de la Copa Libertadores, del cual el conjunto brasileño salió vencedor. Mientras que los dos representantes del 'Porco' ya pasaron por las divisiones juveniles de la selección, el defensor central del 'Millonario' vestiría por primera vez la camiseta celeste y blanca.

Quiénes son los tres "tapados" que Scaloni incluiría en la próxima convocatoria de la Selección Argentina

Lautaro Rivero

El defensor zurdo de 21 años oriundo de Moreno fue uno de los puntos más altos del cuadro de Núñez desde su llegada en este último mercado de pases, repescado desde Central Córdoba de Santiago del Estero. En pocas semanas, se ganó la confianza de Marcelo Gallardo a base de buenas actuaciones y se metió entre los titulares, incluso en ambos duelos de la serie frente al 'Verdao' por el certamen continental.

Rápido al cruce, potente y de buen físico, el ex 'Ferroviario' es uno de los proyectos más interesantes que tiene el fútbol argentino. Con apenas ocho encuentros en la Primera de River, el DT de Argentina considera hacerlo parte de la nómina para los próximos dos amistosos; si bien difícilmente sume minutos en caso de ser citado, le permitirá seguir de cerca su proyección y conocer su estilo de juego más en detalle de cara al futuro.

Agustín Giay

El lateral derecho de 21 años llegó al Palmeiras en junio de 2024 por 7.5 millones de dólares proveniente de San Lorenzo de Almagro y rápidamente se ganó un lugar en la consideración de Abel Ferreira. A pesar de que no tuvo minutos en el cruce contra River, es habitual titular en el Brasileirao, competición en la que su elenco marcha tercero y pelea con Flamengo y Cruzeiro el liderazgo. Ya tuvo experiencias en la Sub 15 y la Sub 20 del combinado nacional: fue capitán en el Torneo de L'Alcudia 2022, del que salió campeón, y formó parte del plantel que disputó el Mundial en 2023.

Giay podría ser otra apuesta joven de Scaloni, apuntando a un recambio generacional necesario después del Mundial 2026. Además, el zaguero con pasado en el 'Ciclón' ocupa un puesto que no cuenta con muchas alternativas, más ahora que tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel, los dos recurrentes titulares, están lejos de su mejor versión.

Giay, ex San Lorenzo y actual Palmeiras, es una alternativa que Scaloni considera para la próxima fecha FIFA.

Aníbal Moreno

Por último, el volante de Palmeiras con pasado en Newell's Old Boys y Racing Club podría ser otra de las grandes sorpresas en la próxima lista de la Selección Argentina. El catamarqueño de 26 años, que está en el conjunto paulista desde principios de 2024, es el tercer jugador en el radar del cuerpo técnico de la 'Albiceleste' ante la ausencia de Exequiel Palacios por lesión, como una opción más en un mediocampo que, por rendimiento, es uno de los puntos altos del equipo.

Los dos amistosos de la Selección Argentina en octubre

Al terminarse las Eliminatorias Sudamericanas, la Argentina se encuentra obligada a conseguir rivales de gran peso para afrontar una serie de partidos amistosos que serán de preparación. En la ventana de octubre se esperan dos adversarios que demanda la organización de encuentros en Estados Unidos. El primero será en el Hard Rock Stadium de Miami y luego en el Soldier Field de Chicago.

Está confirmado que el primer adversario de la Albiceleste es Venezuela, mientras que Puerto Rico es el segundo. La ausencia de ciertos rivales de mayor peso coincide con que las selecciones europeas están disputando las eliminatorias y no disponen de tiempo para organizar duelos ante el conjunto argentino. Lo que queda es jugar contra oponentes de Sudamérica y alguna que otra selección de Asia.