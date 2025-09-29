El futuro de River: los 6 jugadores juveniles con los que Marcelo Gallardo puede contar en 2026

Los 6 jugadores de inferiores de River que serán claves en 2026

Desde hace varios partidos River Plate no levanta cabeza. Por primera vez desde el ciclo de Leonardo Astrada que el "Millonario" pierde cuatro partidos al hilo y eso es un gran problema para Marcelo Gallardo, actual entrenador del conjunto de Núñez. A esto se le suma, además, que hay muchos jugadores que son apuntados por la hinchada y de los cuales se buscan reemplazantes, pero más allá de eso existen varios jugadores de divisiones inferiores que pueden serle de utilidad al conjunto rojo y blanco.

Entre los jugadores que Marcelo Gallardo tiene a mano para pensar en un 2026 diferentes con jugadores más chicos aparecen varios futbolistas que han tenido pasado en Primera División y, actualmente, también hay varios que están en la Selección Sub 20. Si bien todavía no hay indicios de refuerzos o, incluso, si habra "limpieza"de varios de los jugadores que son parte del plantel, lo cierto es que existen opciones jóvenes que el entrenador puede utilizar si, efectivamente, los necesita para el futuro.

Los 7 juveniles que Gallardo puede utilizar en 2026

Lautaro Rivero

El defensor fue una de las grandes revelaciones de estos últimos meses en el equipo que dirige Marcelo Gallardo. Después de haber tenido un largo periplo por Central Córdoba de Santiago del Estero, fue uno de los jugadores que más sorprendió al conjunto Millonario. De hecho, fue titular en el partido más complicado del semestre ante Palmeiras y cumplió. Si bien tuvo un error en uno de los goles, su actuación fue muy buena y puede ser clave en el futuro de la institución.

Sebastián Boselli

En la misma línea que Rivero, el uruguayo de 21 años todavía no tuvo un gran paso por la Primera División de River. El jugador que fue uno de los mejores jugadores de la Selección Sub - 20 de Uruguay cuando fue campeón del mundo tuvo un excelente paso por Estudiantes de La Plata, pero en River no tuvo una regularidad que le permite ser considerado como un futbolista clave. No obstante, Marcelo Gallardo demostró que confía en el defensor tanto como lateral derecho como segundo central.

Santiago Lencina

El mediocampista es uno de los jugadores fetiches de mitad de cancha de Marcelo Gallardo. Lo más saliente del juvenil que tiene confianza plena de Gallardo se vio en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El futbolista ingresó por uno de los "héroes de Madrid", Juan Fernando Quintero y tomó la iniciativa. Encarador y directo, es uno de los futbolistas que más llamó la atención y que los hinchas piden. El futbolista de 20 años ya tiene 9 partidos en Primera División y su imagen es positiva.

Agustín Ruberto

El nombre de este delantero quedó relegado, pero es uno de los jugadores que puede dar el salto después de haber tenido mucha mala suerte. El delantero central ya tuvo partidos en Primera División y hasta metió un gol por la Liga Profesional ante Barracas Central. Con tan solo 19 años, el delantero tuvo un muy buen paso por la Selección Sub 20 Argentina y debutó el mismo día que Franco Mastantuono, pero tuvo una lesión muy complicada en su rodilla: se rompió los ligamentos y está en plena recuperación. No obstante, ahora espera su oportunidad.

Bautista Dadín

Este delantero nacido en Balcarce, provincia de Buenos Aires, ya es considerado una de las promesas más importantes de las inferiores millonarias. Zurdo, de 1,79 metros de altura, combina gol, movilidad y técnica, lo que lo convierte en un atacante moderno capaz de adaptarse a distintos esquemas. Marcelo Gallardo ya lo llevó al Mundial de Clubes. En julio de este año firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2028, con una cláusula de rescisión récord en el fútbol argentino de 100 millones de dólares, cifra que se eleva a 120 millones en los últimos diez días de cada mercado de pases.

Ian Subiabre

Subiabre, una de las grandes joyas de las inferiores de River.

El extremo derecho de la Selección Sub-20 es unoa de las apuestas del futuro de Marcelo Gallardo. El entrenador lo utilizó en varias ocasiones y fue una pieza clave en varios partidos. Ya jugó 19 partidos en Primera División y ahora es parte de la Selección Sub-20 que dirige Diego Placente. También tiene una cláusula de rescición, pero estuvo en conflicto con el club debido a que no quería firmar su contrato, pero con la injerencia de Claudio Tapia, finalmente se arregló.