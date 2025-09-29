Dolor en el fútbol argentino por el fallecimiento del papá de Javier Zanetti

Esta mañana de lunes se confirmó una noticia que generó tristeza en el mundo del fútbol argentino e internacional: falleció Rodolfo "Pichón" Zanetti, padre del histórico Javier "Pupi" Zanetti, quien fuera jugador del Inter, Banfield y de Talleres de Remedios de Escalada. Tenía 93 años y su partida fue comunicada por los clubes vinculados a su familia.

El Club Atlético Talleres de Escalada, institución con fuerte vínculo familiar, expresó su pesar a través de sus redes sociales. "Es un día muy triste para toda la familia de Talleres. Lamentamos comunicar el fallecimiento de Rodolfo 'Pichón' Zanetti, padre de Javier y Sergio. Nuestras condolencias en este difícil y duro momento a la familia Zanetti. El C.A. Talleres está con ustedes", publicó el club, mostrando el apoyo a los seres queridos del exfutbolista.

Por otra parte, el Inter de Italia, donde Javier Zanetti se desempeña como vicepresidente, también se sumó al homenaje y expresó su solidaridad. En sus redes sociales, el club manifestó: "El Inter expresa sus condolencias y se reúne en torno al vicepresidente Javier Zanetti por el fallecimiento de su padre Rodolfo. Toda la familia nerazzurri y la dirección del club le envían sus más sinceras condolencias".

La trayecoria de Javier Zanetti

Javier “Pupi” Zanetti es uno de los grandes emblemas del fútbol argentino y mundial. Nacido en Buenos Aires en 1973, inició su carrera en Talleres de Remedios de Escalada y dio el salto a Banfield, donde su solidez como lateral lo catapultó a Europa. En 1995 fichó por el Inter de Milán, club en el que se convirtió en una verdadera leyenda: jugó casi 20 temporadas, fue capitán durante más de una década y levantó 16 títulos, entre ellos la Champions League de 2010 y cinco Scudetti consecutivos. Con un total de 858 partidos, es el extranjero con más presencias en la historia del conjunto “neroazzurro” y su dorsal 4 fue retirado en homenaje a su trayectoria.

En la Selección Argentina debutó en 1994 y disputó dos mundiales (1998 y 2002), sumando más de 140 presencias con la camiseta albiceleste. Reconocido por su disciplina, profesionalismo y liderazgo, el “Pupi” se caracterizó por su versatilidad —jugaba como lateral, volante defensivo o carrilero— y por su resistencia física, que le permitió tener una carrera extensa sin lesiones graves. Tras su retiro en 2014, Zanetti se mantuvo ligado al Inter como dirigente y dedicó su tiempo a su fundación benéfica, consolidando una figura admirada tanto dentro como fuera de la cancha.