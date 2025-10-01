Chau Marcelo Gallardo de River: un astrólogo explicó por qué su ciclo termina ahora

Adiós Gallardo: un astrólogo auguró que ahora se termina su segundo ciclo en River.

Un astrólogo vaticinó que el segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate terminará la próxima semana, antes del jueves 9 de octubre del 2025. Luego de cuatro derrotas consecutivas y antes del partido de los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Racing en Rosario, hay malos augurios para el futuro del director técnico de 49 años en el banco del "Millonario".

Desde la cuenta de X (ex Twitter) de Astrología y Glamour (@Glamour_Astro) pronosticaron que se acerca el adiós definitivo del "Muñeco" en esta etapa, que hasta ahora no tiene títulos pero que igualmente cuenta con la "Banda" con vida en los dos certámenes nacionales. Ya eliminado del máximo objetivo que era la Copa Libertadores, en los cuartos ante Palmeiras de Brasil, ahora el equipo irá por algún trofeo a pesar de que los astros no lo ayudan.

Según la astrología, se termina el segundo ciclo de Gallardo en River

A través de una serie de publicaciones en X, desde Astrología y Glamour destacaron que "Mercurio es quien rige la Carta de River". Y se explayaron: "Tenemos a Mercurio en Virgo (exaltado) pero en la casa 8, puede ser una salida rápida sin pensarla". Además, detallaron que "Mercurio en Cuadratura a Plutón Natal y Sol en casa 8, Cuadratura al Plutón Natal ubicado en lo social la casa 10, el Sol es la identidad".

En otro posteo, mencionaron que "Urano es quien rige lo deportivo y la Luna es quien rige las vibraciones, ambos están en la casa 4 de fin de ciclo. Luna en casa 4 la exaltación, papelón y salida rápida". Aparentemente hincha de River con Gallardo, el astrólogo agregó: "No sé aguanta más, gente. Fin de ciclo del Muñeco, ensuciado entero".

Con más detalles acerca de la astrología, puntualizaron en que "Casa 8 habla de que el espíritu se hunde y se transforma, termina su fase en curso. En término criollo, el término ´cuadratura´ es muy negativo". Y sentenciaron: "Plutón en casa 12. Un destino Karmico necesario, que le hará bien a la gente. Plutón Trigono a la Luna Natal (Casa 8 de las transformaciones)".

Los números de Gallardo en su segundo ciclo como DT de River

69 partidos oficiales.

30 victorias.

29 empates.

10 derrotas.

Sin títulos conseguidos.

Cuándo juegan Racing vs. River por la Copa Argentina: hora, TV en vivo y streaming

El cuadro de Costas y el de Gallardo será el jueves 2 de octubre del 2025 a las 18 horas en el Estadio "Gigante de Arroyito" de Rosario Central, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal TyC Sports (cable), en tanto que el streaming online irá por TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

En este certamen aún no hay VAR. Si empatan, definirán al vencedor por penales para conocer al rival de Independiente Rivadavia de Mendoza en la semifinal. En tanto, del otro lado del cuadro aparecen Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.