¿Por qué Maxi Meza lleva más de 80 días sin jugar en River?

Meza lleva más de 80 días sin jugar en River

El mal momento deportivo genera que los hinchas comiencen a buscar ciertas explicaciones que permitan entender los resultados desfavorables que River Plate está coleccionando en la temporada. Uno de los focos pasa por larga inactividad de Maximiliano Meza, que desde hace ya más de dos meses no es convocado por Marcelo Gallardo a partidos oficiales.

Si se repasan sus estadísticas personales se puede apreciar que el volante disputó su último encuentro de manera formal en la jornada del 26 de julio frente al Inter de Italia. Lo que fue el cierre de la participación del "Millonario" en el Mundial de Clubes 2025. Una vez que el plantel regresó a la Argentina se decidió aplicar una intervención quirúrgica que lo está relegando bastante.

Es que "Maxi" Meza fue sometido a una operación después de que se le detectara una tendinitis en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda. Van más de 80 días sin actividad oficial, y desde River estiman que el jugador tendrá que esperar un poco más para que vuelva a tener rodaje. La idea es no apurarlo porque cualquier paso en falso podría marginarlo por lo que queda del año.

"Intensifica, pero no tiene el alta médica. Lleva 85 días de recuperación tras la operación de rodilla", expresó la periodista Sara Skleit. De primer momento, el jugador se encuentra descartado para el partido contra Racing por la Copa Argentina. Sin embargo, hay chances de que aparezca frente a Rosario Central, aunque arrancaría desde el banco de los suplentes.

Los otros lesionados de River

Además de Meza que se encuentra descartado para el partido contra la Academia del próximo jueves, River ya sabe que no podrá hacer uso de los servicios de Germán Pezzella, Giorgio Constantini y Sebastián Driussi. Este último se lesionó frente a Libertad en los octavos de final de la Copa Libertadores y desde el cuerpo médico entienden que todavía no reúne las condiciones necesarias para afrontar encuentros formales.

Por otro lado, la figura de Enzo Pérez es una que reúne bastante dudas, porque insiste en quiere estar presente frente a Racing por todo lo que implica obtener un mal resultado. Sin embargo, el parte médico expone que tiene una herida que demandó siete puntos de sutura tras una intervención en la serie contra Palmeiras. Es muy arriesgado que salga al campo en estas condiciones, debido a que un mal movimiento podría reabrir la zona.

Mientras que Agustín Ruberto se encuentra en la etapa final de su recuperación de rotura de ligamentos cruzados, pero el contexto del partido ante Racing no sería el adecuado para que regrese. Es probable que se dejen pasar algunos partidos para que el joven delantero haga su regreso a la primera de River.