Pollo Vignolo se bajó del barco de Gallardo en River y lo liquidó en El Trece: "Mucha plata"

Sebastián "Pollo" Vignolo se bajó del barco de Marcelo Gallardo en River Plate y lo liquidó en la televisión, en El Trece. Durante una nueva emisión del programa Pasión por el Fútbol, que conduce todos los domingos por la noche, el relator de 50 años apuntó contra el "Millonario" del "Muñeco" por la pésima actualidad que transita, antes de enfrentar a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025.

En vivo en el piso del canal de aire del Grupo Clarín, el periodista sostuvo que la dirigencia del club de Núñez gastó "mucha plata" en los últimos dos mercados de pases como para que el equipo juegue mal. Aún con vida en los dos torneos nacionales, la eliminación en la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil en los cuartos de final caló hondo en uno de los grandes del fútbol argentino.

El Pollo Vignolo apuntó contra el River de Gallardo en pleno mal momento: "No le dio nada a la gente"

El presentador de Pasión por el Fútbol en El Trece calificó la actualidad del "Millo" como "una crisis" y opinó que la marca de Fabricio Bustos en el segundo gol de Deportivo Riestra fue "liviana". En la misma línea, manifestó que "(Franco) Armani pudo haber hecho algo más" y aseveró que "no le dio nada a la gente este equipo, eh...".

Al mismo tiempo, el conductor repasó que "hubo silbidos de la gente al final del partido y cantos vinculando a un boliche, algo así". Igualmente, aclaró: "Eso está siempre en el fútbol, cuando perdés siempre salta por ahí. Yo no imagino que (Milton) Casco vaya a un boliche, qué se yo...".

El "Pollo" Vignolo enfatizó en que "ahora tiene un partido contra Racing que es peligroso también, por cómo viene River" y profundizó: "A ver, voy a decir algo. Esto salió mucha plata también, eh... Porque si vos decís ´bueno, apuesto a los pibes´. Me van a decir ´River la tiene la guita´. Bueno, está bien, pero no porque la tenga... Vendió a (Franco) Mastantuono en 50 palos, pero no por tener esos 50...".

El relator reiteró que "esto salió mucha plata" y disparó: "Creo que, a partir de eso, el año que viene River va a tener un cambio en el salario de los jugadores, pero el año que viene queda muy lejos. Tiene la vara alta River". Por último, acerca de la expulsión de Maximiliano Salas, aseguró que "se ve que insultó al juez de línea, le dijo algo. Tiene un partidito el jueves (ante Racing), tremendo".