Fue figura de ESPN con el Pollo Vignolo, quiere llegar a Boca y le mandó un mensaje a Riquelme: "Mi vida"

Fue figura de ESPN con el Pollo Vignolo y quiere llegar a Boca

Una ex figura de ESPN F90, que trabajó con Sebastián "Pollo" Vignolo, rompió el silencio y se perfiló para trabajar en Boca Juniors después de dejarle un mensaje contundente a Juan Román Riquelme. Ya sin Raúl Cascini y Mauricio "Chicho" Serna en el club de la Ribera, del Consejo de Fútbol original sólo quedó Marcelo "Chelo" Delgado y todavía no hay detalles sobre nuevos integrantes. Sin embargo, el exfutbolista en cuestión se postuló durante una entrevista hablando directamente para el presidente.

Se trata de Carlos Fernando "Mono" Navarro Montoya, el ex arquero colombiano que vistió los colores del "Xeneize" en 400 oportunidades, entre 1988 y 1997, y ganó un total de 5 títulos tanto locales como internacionales. El nacido en Medellín ya inició su carrera como entrenador pero los éxitos no han sido los esperados. De hecho, además de comandar a las inferiores del elenco "Azul y Oro" donde también trabajó como coordinador, el "Mono" fue DT de tres clubes y las estadísticas no lo favorecen, aunque no se apuntó para el puesto que hoy ocupa Miguel Ángel Russo.

El mensaje del Mono Navarro Montoya a Riquelme y su idea de volver a Boca

El exarquero de Boca Juniors habló de cuando su nombre estuvo entre las posibilidades para ser parte del Consejo de Fútbol. Sin embargo, aseguró que habló con Román pero que "nunca hubo un ofrecimiento suyo ni de nadie del club". Por otro lado, sostuvo que le hubiese gustado volver. "Boca es mi vida, es el lugar donde siempre quise estar y donde pude cumplir los sueños que tenía de niño. Sería muy lindo volver", aseguró en diálogo con TyC Sports.

Por supuesto, sus palabras no pasaron para nada desapercibidas más aún sabiendo que pasó por la institución no sólo como futbolista. "Tuve varias etapas en el club, generalmente ligadas a la dirección de juveniles e infantiles. Pero ante una posibilidad con la que se rumoreó, uno está preparado, siempre es bueno colaborar con el lugar donde uno ha sido feliz", culminó en la mencionada entrevista. No es para menos: con el colombiano en el plantel, el equipo ganó el Apertura 1992 y cuatro trofeos internacionales.

El Mono Navarro Montoya se perfiló para trabajar en Boca

La opinión del Mono Navarro Montoya sobre el estado de salud de Russo

El presente del actual DT sin dudas es por demás preocupante. Las internaciones y las ausencias en los entrenamientos no dejan de ser un tema importante en el "Xeneize" y el exarquero lo sabe.

Ante esta situación, también dejó su opinión y valoró lo que está haciendo el club para con el histórico entrenador: "Están teniendo una actitud que prioriza a la persona y se lo acompañan en un momento que no debe ser fácil", aseguró. A su vez, sostuvo que Boca tiene una actitud muy sensible donde todos en el club tratan de acompañar a "Miguelo" desde el lugar que les toca.

Las estadísticas del Mono Navarro Montoya en su carrera como DT