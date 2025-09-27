Por cuánto tiempo estará Palacios sin jugar en Boca.

Una de las ausencias dentro de la nómina de concentrados de Boca para visitar a Defensa y Justicia es la de Carlos Palacios, que el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo aplicó en la previa. Se trata de una baja de bastante peso porque impacta de manera directa en el armado del once titular que busca clasificar a la Copa Libertadores.

Por medio de un comunicado firmado por el Departamento Médico de Fútbol Profesional, se conoció que el delantero chileno no iba a estar disponible en el Xeneize. "El jugador Carlos Palacios sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo", expresaron. En simple palabras, se trata de un desgarro y es necesario que frente todo tipo de actividad con el fin de reducir el grado de dolor y pueda recuperarse lo más rápido posible.

De momento, se estima que Carlos Palacios no estará disponible para visitar a Defensa y Justicia en Florencio Varela, mientras que en el comienzo de la próxima semana se evaluará su condición. La intención es no arriesgar a ningún jugador, porque cualquier paso en falso puede provocar que las lesiones se agraven y el tiempo para conseguir el alta se extienda más de lo esperado.

Se estima que el delantero podría perderse un partido más del Torneo Clausura, ya que la intención es que no haga esfuerzos desmedido y de esta manera estaría disponible para jugar en el marco de la fecha número 12. Una que tendrá al Xeneize visitando a Barracas Central, pero todavía se desconoce el escenario de los 90 minutos, la fecha y mucho menos el horario de inicio.

¿Qué pasó después del gesto ante Úbeda?

En un primer momento, se sospechó que la ausencia de Carlos Palacios podría darse a modo de castigo por haberle hecho gestos a Claudio Úbeda en el empate contra Rosario Central. Hay que recordar que no le gustó nada ver su número en el cartel luminoso del cuarto árbitro y esto quedó plasmado en un pequeño cruce de palabras donde habría manifestado "¿por qué siempre a mí?".

Sin embargo, las diferencias se arreglaron de manera privada en el siguiente entrenamiento y gracias a la figura de Miguel Ángel Russo, que hizo uso de sus experiencia y largo recorrido en el fútbol argentino para darle un correctivo al jugador. “Una de las frases fue: ‘vos tenés una reacción que no la tenés que hacer en ese lugar. Dentro del vestuario lo que quieras, pero ahí con las cámaras no. Ahora el foco está en tu reacción y no en que venimos levantando futbolísticamente“, comunicaron desde TyC Sports.

Por lo tanto, el delantero chileno tendrá que modificar su comportamiento, aceptar que no siempre dispone del rendimiento adecuado y que es normal que le toque abandonar el campo de juego. Cualquier queja va a ser recibida, pero dentro de un contexto que permita disminuir el impacto en los medios para que solo se hable de lo que sucede en lo deportivo.