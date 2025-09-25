La posible formación de Boca vs. Defensa y Justicia: el 11 que paró Claudio Úbeda

El equipo de Boca que Úbeda prepara.

Con la figura de Miguel Ángel Russo en duda de cara al partido del próximo domingo, Claudio Úbeda asumió de manera temporaria la conducción del plantel de Boca y estuvo al frente del último entrenamiento. En la previa del encuentro con Defensa y Justicia, el técnico llevó a cabo un ensayo formal de fútbol que permitió apreciar un once que podría perfilarse para jugar en Florencio Varela.

De momento, la presencia del experimentado técnico se encuentra en duda pensando en el partido del sábado 27 de septiembre a las 19 horas. Por ende, se decidió que su ayudante de campo sea el encargado de manejar los hilos y comience a pensar en un plan que le permita anular al Halcón y quedarse con tres puntos que son vitales para la clasificación de cara a la Copa Libertadores 2026, debido a que los primeros puestos de la tabla anual están muy peleados.

Por ende, Úbeda decidió llevar a cabo una práctica formal de fútbol en la que se pudo apreciar el mismo once que viene de empatar frente a Central Córdoba en La Bombonera. Se espera que este jueves se vean a los mismos jugadores en el segundo ensayo y de esta forma comenzar a pensar en una alineación establecida que se pueda anunciar de memoria.

Los jugadores elegidos por el Sifón fueron Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Brian Aguirre; Miguel Merentiel y Milton Giménez. Además, hay que considerar que existe la enorme posibilidad de que Ander Herrera aparezca a la lista de concentrados, ya que viene entrenando a la par de sus compañeros desde hace varios días y pareciera estar en condiciones de sumar minutos.

¿Russo no dirige a Boca vs. Defensa y Justicia?

Los últimos partes médicos que se difundieron señalaron que "Miguelo" había ingreso a una clínica para someterse a una serie de estudios que se encontraban programados. Además, se decidió que se quede en observación y esto provocó que no pueda concurrir a la práctica que se llevó a cabo durante el miércoles.

Si bien, no hay indicios de que el DT esté ausente frente a Defensa y Justicia, Boca va a esperar a un comunicado oficial por parte de los médicos y determinar si debe o no quedarse en su hogar. No se va a ir en contra mano de los que los profesionales expresen, ya que se decidió que Úbeda sea el encargado de estar al mando del plantel profesional y elija lo que considere mejor para ganar los partidos.

“Cero preocupación por el día a día, no hay preocupación con su futuro porque quieren que Russo esté bien. Es lo único que quieren, si ni puede venir al Predio no hay problemas, van a trabajar sus colaboradores“, informó el periodista Leandro "Tato" Aguilera en TyC Sports.