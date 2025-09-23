Cómo se encuentra hoy Miguel Russo y por qué es duda para dirigir a Boca

Qué le pasa a Russo en Boca y cómo sigue su salud.

Lo primero a mencionar es que Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y que pasó la noche en la comodidad de su hogar, pero esto no permite asegurar que vuelva a Boca Juniors. Aún resta la aprobación de los médicos que programaron una nueva tanda de estudios para observar como evolucionó después de que un chequeo haya arrojado resultados no esperados.

Tras darle el día libre al plantel, el entrenador se dirigió a la clínica Fleni para someterse a una serie de controles que incluyeron estudios, que no entregaron valores positivos que expusieron índices altos de bilirrubina y esto demandó que se decida internarlo para chequeo. Además, se informó que sufrió un cuadro de deshidratación. Con el correr de las horas, se determinó que se encontraba en condiciones de regresar a su hogar.

Cómo se encuentra Russo de salud

No obstante, Russo fue notificado que este martes debe regresar al centro médico para realizarse una nueva tanda de estudios. Estos van a definir si le dan el permiso correspondiente para que pueda estar al mando del entrenamiento de Boca y comenzar con la preparación del partido de cara al fin de semana ante Defensa y Justicia. Una práctica que iba a ser por la mañana, pero se trasladó a la tarde.

“Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”, expresó Russo hace unos días, cuando le consultaron cómo se encontraba. Lo cierto es que preocupa, porque se trata del segundo episodio en menos de un mes. Por otro lado, el elenco azul y oro seguirá cada una de las recomendaciones de los profesionales y no someterá al entrenador a ninguna exigencia para que se siente en el banco de suplentes.

¿Quiénes pueden quedar a cargo de Boca?

Si los médicos determinan que "Miguelo" debe guardar reposo, los encargados de llevar a cabo la práctica de este martes van a ser Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. Los ayudantes de campo cuentan con el permiso para asumir el rol de entrenadores en caso de que el técnico no pueda dar el presente frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, además de tomar cada una de las decisiones que crean convenientes.

Es importante recordar que hace poco se dio una charla con el plantel para resaltar que ambos ayudantes son de gran importancia para Miguelo y que se deben respetar las decisiones que ejecuten. Un mensaje que nació después de los gestos que Carlos Palacios le hizo a Claudio Úbeda tras ser reemplazado en el empate contra Rosario Central. No se pretende inhibir la queja, sino que la misma quede reservada para un ámbito más privado.

"‘Vos tenés una reacción que no la tenés que hacer en ese lugar. Dentro del vestuario lo que quieras, pero ahí con las cámaras no. Ahora el foco está en tu reacción y no en que venimos levantando futbolísticamente", señaló el periodista Leandro "Tato" Aguilera en Radio Continental (AM 590) sobre el llamado de atención que se le realizó al chileno. "El jugador pidió disculpas y lo entendió", agregó.