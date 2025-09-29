El grito de la hinchada contra el River de Gallardo: "Hay que ganar y no pensar en que boliche ir a bailar"

Después de haber quedado afuera en la Copa Libertadores y de estar perdiendo, promediando en el segundo tiempo, ante Deportivo Riestra, los hinchas de River estallaron contra los jugadores por los últimos resultados. El estadio Monumental estalló contra los futbolistas y se metió directamente con algo íntimo de los futbolistas los sábados. La hinchada enloqueció y los destruyó: "En River hay que ganar y no pensar qne que boliche ir a bailar".

Desde todos los sectores de la cancha, los hinchas de River se expresaron usando una canción de la década del 90 que demustra que está todo muy complicado en el conjunto Millonario. "Escuchen, los jugadores, pongan más huevo si quieren salir campeones. En River Plate hay que ganar y no pensar en que boliche ir a bailar. Transpiren la camiseta, llévenla en el corazón, como lo hace esta hinchada que te quiere ver campeón", cantaron.

El escándalo creció muhco más en el minuto 38 del segundo tiempo caundo, además, se fue expulsado Maximiliano Salas. Ahí explotó una de las clásicas canciones de la hinchada de River cuando el equipo no muestra superioridad. "A ver si nos entendemos, los jugadores y la popular. Ustedes matense en la cancha, que acá en la tribuna, los vamos a alentar. Ponga más huevo, ponga más corazón, como ponemos, nosotros en el tablón".

El resumen del partido

River Plate cayó 2-1 frente a Deportivo Riestra en el estadio Monumental, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2025. Tras esta dura caída en Núñez, el “Millonario” se quedó en el segundo puesto del Grupo B, con 18 unidades. Mientras el “Blanquinegro” le sacó la punta del grupo con 4 puntos de diferencia.

Los dos goles del equipo comandado por el director técnico Gustavo Oscar Benítez fueron realizados por Antony Alonso y Pedro David Ramírez. El único tanto del conjunto liderado por Marcelo Gallardo llegó de la mano de Giuliano Galoppo. Además, River finalizó los últimos minutos del segundo tiempo con un jugador menos. Maximiliano Salas se retiró expulsado por una fuerte protesta al juez de línea.