El plan de Costas en Racing vs. River por Copa Argentina: bajas, cansancio y varios cambios

El plan de Costas en Racing vs. River y lo que se viene hasta Flamengo.

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, tiene un panorama complicado para planificar el clásico frente al River Plate de Marcelo Gallardo, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. Con varias bajas por las lesiones, el cansancio acumulado por la triple competencia y al menos tres cambios, el ídolo de la "Academia" tiene que armar el "rompecabezas" para medirse con la "Banda" en el estadio de Rosario Central.

Nuevamente, el director técnico del conjunto de Avellaneda no podrá contar con Juan Ignacio Nardoni ni con Matías Zaracho, quienes ya están descartados por sendos desgarros. Por si fuese poco, Santiago Solari y Luciano Vietto están en duda por sus respectivas sobrecargas musculares, aunque el "Chino" cuenta con más probabilidades que el cordobés de regresar entre los convocados.

Vietto, casi descartado en Racing vs. River por la Copa Argentina.

Como consecuencia de la acumulación de partidos, ciertas piezas clave como Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas, Agustín Almendra y Adrián "Maravilla" Martínez terminaron con lo justo físicamente en el clásico ante Independiente. Por ahora, todos ellos estarán disponibles en busca de las semifinales del mencionado certamen nacional. Además, reaparecerá Marcos Rojo en el equipo de Costas.

Hay chances de que, una vez superada esta seguidilla de encuentros determinantes, el cuerpo técnico baje las cargas del plantel y coloque suplentes en el siguiente cotejo, ya con miras a la semifinal de ida de la Copa Libertadores el 22 de octubre frente a Flamengo en Brasil.

La posible formación de Racing vs. River por la Copa Argentina

En este contexto, aunque habrá que esperar hasta último momento, todo indica que la alineación con el esquema del 3-4-3 habitual sería con Facundo Cambeses; Franco Pardo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo; Facundo Mura, Santiago Sosa, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

De confirmarse este once, serían tres las variantes con relación al choque con Independiente: Rojo por Bruno Zuculini, Mura por Gastón Martirena y Solari por Duván Vergara. En el caso de que el delantero ex Defensa y Justicia no llegue al ciento por ciento físicamente, podría ingresar en su lugar el colombiano o cambiar el sistema y agregar a un mediocampista de contención como Zuculini.

¿Cuándo juegan Racing vs. River por la Copa Argentina? Hora, TV en vivo y streaming

El cuadro de Costas y el de Gallardo será el jueves 2 de octubre del 2025 a las 18 horas en el Estadio "Gigante de Arroyito" de Rosario Central, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal TyC Sports (cable), en tanto que el streaming online irá por TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

En este certamen aún no hay VAR. Si empatan, definirán al vencedor por penales para conocer al rival de Independiente Rivadavia de Mendoza en la semifinal. En tanto, del otro lado del cuadro aparecen Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.