Racing vs. Independiente por Torneo Clausura: hora, TV en vivo y streaming online

Racing recibe a Independiente en el Cilindro, en un nuevo clásico de Avellaneda.

En lo que será el partido de la fecha, Racing e Independiente se enfrentarán en el "Cilindro" en una nueva edición del clásico de Avellaneda. La Academia llega con un envión anímico tras clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 eliminando a Vélez, mientras que el Rojo estrena director técnico con la llegada de Gustavo Quinteros, quien reemplazó a Julio Vaccari en busca de revertir la compleja situación del equipo en el Torneo Clausura del fútbol argentino.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing e Independiente, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing e Independiente?

El partido entre Racing e Independiente por la décima fecha del Torneo Clausura se jugará este domingo 28 de septiembre de 2025, a partir de las 15:15 horas de Argentina en el Cilindro. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports. En tanto, el streaming online irá por Disney+, TNT GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será, por tercera vez consecutiva, Nicolás Ramírez.

El conjunto dirigido por Gustavo Costas llega a este clásico con la cabeza puesta en dos frentes: mantener el envión anímico tras la clasificación a semifinales de Copa Libertadores y seguir acortando la diferencia en el historial ante su clásico rival. Los dirigidos por Costas eliminaron a Vélez en los cuartos de final con un global de 2-0, ganando 1-0 en el Cilindro el pasado martes, y ahora conocen que Flamengo será su próximo rival en busca de un lugar en la final continental.

En el ámbito local, Racing se encuentra en la 12ava posición de su zona con 10 puntos en 9 partidos disputados, producto de estar enfocado principalmente en la competencia internacional. El fin de semana pasado logró una importante victoria como visitante ante Huracán por 2-0, resultado que le permite mantener aspiraciones de mejorar su posición en la tabla de posiciones del torneo doméstico.

Para este encuentro, la Academia tendrá algunas ausencias importantes. Juan Ignacio Nardoni no estará presente debido a un desgarro sufrido en el partido ante Vélez, siendo Bruno Zuculini su probable reemplazo, tal como ocurrió en el duelo copero. Además, Santiago Solari podría no ser titular para evitar riesgos tras llegar con lo justo al partido de Copa Libertadores por un desgarro previo. Tampoco dirá presente Matías Zaracho, por molestias musculares.

Del lado del Rojo, la llegada de Quinteros como nuevo director técnico genera expectativas en un momento crucial para el club. El experimentado entrenador trabajó durante toda la semana pensando en este debut, nada más y nada menos que en el clásico de Avellaneda, e implementará el sistema 4-2-3-1 que utilizaba en Vélez Sarsfield, lo cual representará un cambio drástico respecto al esquema anterior.

Independiente atraviesa una situación compleja en el torneo, ubicándose último en la zona B de la Liga Profesional con apenas 4 puntos, producto de cuatro empates y cuatro derrotas en ocho partidos disputados. El equipo acumula una racha negativa de 10 partidos sin ganar en el semestre, y en su último encuentro igualó 1-1 como local ante San Lorenzo, con un gol en contra de Nicolás Tripichio. Además, aún debe el partido de la fecha 6 ante Platense, postergado por los incidentes ocurridos en el Libertadores de América durante los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El último enfrentamiento entre ambos equipos se disputó el 16 de marzo de este año en el Libertadores de América, donde empataron 1-1 con goles de Álvaro Angulo y Gastón Martirena. Racing busca seguir acortando la diferencia en el historial general del clásico, aprovechando su buen momento futbolístico y el apoyo de su hinchada en esta nueva edición del enfrentamiento entre ambos equipos.

Formaciones probables de Racing e Independiente

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Duván Vergara, Tomás Conechny; y Adrián Martínez.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel; y Gabriel Ávalos.

Por el lado de Racing, Costas planifica una formación muy similar a la que eliminó a Vélez en Copa Libertadores, con algunas modificaciones obligadas por las lesiones. La ausencia confirmada de Nardoni por desgarro será cubierta por Zuculini, quien ya ingresó en su lugar durante el partido copero y mostró un buen rendimiento. Todo parece indicar que el técnico no guardará jugadores, pensando también en el partido del próximo jueves ante River por Copa Argentina. El DT evalúa incluir desde el arranque a Duván Vergara, tal como lo probó durante los entrenamientos de la semana. Por último, "Maravilla" Martínez será titular nuevamente y no descansará, siendo la principal referencia de ataque.

El flamante director técnico del Rojo, Quinteros, sigue probando futbolistas en los entrenamientos con el objetivo de dar con el once ideal para recibir a Racing, aunque aún no terminó de definir el equipo titular. Uno de los principales problemas es la lesión de Sebastián Valdéz, lo que obliga al entrenador a decidir entre Franco Paredes y Nicolás Freire para completar la defensa.

El sistema 4-2-3-1 que implementará Quinteros genera varias dudas tácticas. En el doble cinco ya confirmó que estará Felipe Loyola, pero aún no define si lo acompañará Iván Marcone o Rodrigo Fernández Cedrés. Por la banda derecha del mediocampo, el entrenador evalúa entre Matías Abaldo y Walter Mazzantti, mientras que Luciano Cabral y Santiago Montiel tienen la titularidad asegurada. En el ataque, si bien Gabriel Ávalos corre con chances de llegar, no tiene la titularidad garantizada, por lo que el lugar podría ocuparlo Ignacio Pussetto o el versátil Abaldo.

Racing vs. Independiente: ficha técnica