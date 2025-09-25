Racing confirmó la lesión de Juan Nardoni y sufre Gustavo Costas

Racing comunicó la lesión de Nardoni preocupa a Costas.

Racing comunicó cuál es la lesión de Juan Ignacio Nardoni y sufre Gustavo Costas, en un tramo determinante del 2025. Es que el mediocampista de contención, de 23 años, se retiró a los 24 minutos del primer tiempo en la revancha contra Vélez Sarsfield por la Copa Libertadores 2025, debido a que sintió "un pinchazo" que no le permitió continuar dentro de la cancha.

Después de los estudios médicos realizados al ex Unión de Santa Fe, los mismos arrojaron que padeció una "lesión muscular en el bíceps femoral derecho", que en realidad se trata de un desgarro. Por lo tanto, no estará en los dos partidos fundamentales que se le vienen a la "Academia" en la próxima semana: el clásico ante Independiente como local y el duelo con River Plate en Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Nardoni se desgarró y se pierde los clásicos de Racing vs. Independiente y River

En condiciones normales, el volante defensivo no disputará ninguno de los dos encuentros y ya le apuntará directamente a la ida de las semifinales de la Libertadores, que será entre el 21 y el 23 de octubre próximos. La doble fecha FIFA de principios de dicho mes le da aire a Costas para recuperar a "Juani" tal vez unos días antes de ese choque, por lo que podría volver para el compromiso ante Aldosivi de Mar del Plata como local.

En esa posición, el cuerpo técnico cuenta con las alternativas de Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Martín Barrios y Alan Forneris para conformar el "doble 5" junto a Agustín Almendra, Matías Zaracho o Richard Sánchez. Por lo tanto, habrá que esperar hasta último momento para conocer la alineación de la "Academia", que podría tener varios cambios si se tiene en cuenta que cuatro días más tarde se medirá con el "Millonario" en un cruce determinante.

¿Cuántos partidos se perdería Nardoni en Racing por la lesión?

Racing vs. Independiente - Domingo 28 de septiembre a las 15.15 horas - Fecha 10 del Torneo Clausura. Racing vs. River - Jueves 2 de octubre a las 21.30 horas - Cuartos de final de la Copa Argentina. Racing vs. Independiente Rivadavia de Mendoza - Día y horario a definir - Fecha 11 del Torneo Clausura. Banfield vs. Racing - Día y horario a definir - Fecha 12 del Torneo Clausura.

