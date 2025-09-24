Solari sorprendió en Racing y contó por qué no festejó el gol ante Vélez: "Libre"

Solari recordó su paso por el fútbol y el motivo por el que no celebró el gol de Racing ante Vélez, por Copa Libertadores.

Santiago Solari, figura en la victoria de Racing ante Vélez, sorprendió al no gritar el gol que le dio el pase a la "Academia" a semifinales de Copa Libertadores y dio detalles de los motivos. El delantero, que jugó con una lesion muscular, expresó el cariño que le tiene a la institución de Liniers.

El tanto, a los 82 minutos, hizo delirar a todo el Cilindro de avellaneda porque liquidaba la serie y metía a Racing entre los cuatro mejores de la Libertadores después de casi trés décadas. Sin embargo, lo que causó cierto asombro fue que el único que no celebró de manera efusiva fue el propio Solari, quien se encargó de aclarar el por qué de su actitud.

"Jugué todas las inferiores en Vélez. A pesar de haber quedado libre, le guardo un gran cariño al club. Incluso fui al colegio ahí y es una institución que me dio muchas alegrías", reveló el jugador, de 27 años, minutos después de que el club de Avellaneda eliminara al "Fortín".

En el mismo sentido, Solari recordó lo que debió apsar en su carrera: “Me emociona mucho pensar en este momento. Me tocó pasar momentos difíciles. Quedé libre en Vélez y fue un momento duro para mí. No tenían lugar en ligas locales, en ligas amateurs. Victoria me abrió las puertas, pude jugar un Regional Amateur. Juventud me abrió las puertas después, al Federal A, y empecé el camino profesional".

"En ese momento ni me imaginaba estar cumpliendo este sueño. Por eso hoy, cuando entraba, lo recibía con una sonrisa. Es increíble estar viviendo esto. Hace algunos años estaba en el Federal A, en San Luis, en lo económico ajustado. Nunca dejé el sueño de lado y hoy estar cumpliendo esto es muy emocionante para mí”, explicó el sanluiseño, que arribó a "La Acadé" en 2024 y, con el correr del tiempo, se ganó la titularidad.

Para finalizar, el oriundo de Arizona, que viene siendo una de las piezas clave del elenco de Avellaneda en lo que va del año con goles importantes, valoró el pase a semifinales y el objetivo que se habían trazado como grupo y con Gustavo Costas: "Estos partidos son lindos de jugar, más allá de lo que conllevan. Este grupo está preparado para estos partidos y queremos jugarlos".

Cabe recordar que, después de haber quedado libre en Vélez, Solari inició su camino en el Ascenso argentino, donde tuvo pasos por Juventud Unida de San Luis, Atlanta y Gimnasia de Mendoza, para luego, en 2023, arribar a Defensa y Justicia, club que le dio la chance de debutar en Primera antes de ser transferido a Racing.

Los números de Santiago solari en su carrera

Partidos: 197.

Goles: 29.

Asistencias: 18.

Las últimas semifinales de Racing en la historia